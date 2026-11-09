«СпецТек» и «Кама» приступили к цифровизации обходов оборудования

На картонно-бумажном комбинате «Кама» лесопромышленной группы «Свеза» начались работы по цифровизации обходов технологического оборудования. Работы выполняются специалистами НПП «СпецТек» с использованием решения «Мобильный TRIM». Об этом CNews сообщили представители «СпецТек».

В октябре текущего года исполнилось 10 лет с начала эксплуатации информационной системы управления техническим обслуживанием и ремонтами оборудования (ИСУ ТОиР) на комбинате «Кама». Система создана на основе программного комплекса TRIM, отечественного программного продукта класса EAM/APM разработки НПП «СпецТек».

С момента начала эксплуатации система прошла ряд этапов развития. Очередной этап начался в октябре 2026 г.: специалисты НПП «СпецТек» при активном участии комбината приступили к цифровизации обходов технологического оборудования. Целью проекта является внедрение многопользовательской электронной системы обходов (ЭСО), полностью интегрированной в контур ИСУ ТОиР. В сети рабочих мест ИСУ ТОиР должны появиться мобильные компьютерные устройства (МКУ) с установленным на них приложением «Мобильный TRIM» (TRIM-Mobile).

Оперативный персонал цехов, имея на руках МКУ (смартфон, планшет), с его помощью получит дистанционный доступ к данным ИСУ ТОиР, и наоборот, сможет с него вводить данные в ИСУ ТОиР, находясь при этом в производственной зоне, рядом с подконтрольным оборудованием. Перед началом обхода на МКУ будут выгружаться маршруты обходов, электронные чек-листы осмотра, точки замеров параметров.

Обходчик, продвигаясь по маршруту, с помощью МКУ будет считывать с каждой единицы оборудования её уникальную RFID-метку (NFC). По коду этой метки в базе данных ИСУ ТОиР автоматически идентифицируется соответствующий объект осмотра, а информация по нему выводится на экран МКУ. По этой же метке место нахождения обходчика будет ставиться в соответствие с этим объектом. Руководитель сможет в реальном времени видеть где находится обходчик, соблюдает ли он маршрут обхода.

С целью автоматизации сбора параметров будет реализована интеграция с виброметром - переносным сборщиком (анализатором) вибрационных сигналов. Мобильное приложение по запросу пользователя средствами Bluetooth-соединения будет получать данные с виброметра и регистрировать значения параметров в системе.

Технология цифровизации обходов технологического оборудования с помощью приложения «Мобильный TRIM» уже неоднократно апробирована на других предприятиях. Опыт показывает зачем нужны цифровые обходы предприятию: повышается достоверность и оперативность данных, собираемых в цеху, а также оперативность критически важных решений, принимаемых по результатам обходов, повышается качество выполнения обходов и в целом их выполняемость, логика программного приложения помогает соблюдать внутренние и внешние регламенты обходов, устраняется трудоемкая и чреватая ошибками работа по записи данных на бумажный носитель и их последующему переносу в ИСУ ТОиР, сокращается трудоемкость формирования отчетов по результатам обходов.

Цифровизация обходов оборудования позволяет повысить эффективность и надежность производства благодаря усилению контроля и персональной ответственности при выполнении обходов, повышению выявляемости возникших на оборудовании дефектов и принятию своевременных предупредительных мер.