Quattor Advisory запустила платформу для управления структурой групп компаний

Компания Quattor Advisory объявила о запуске EasyCorp — платформы, которая ведет цифровую модель корпоративной структуры группы компаний. Схема владения, займы и кредиты, договоры, сведения о директорах и доверенностях собираются в одной системе, а каждое изменение структуры фиксируется в ней с привязкой к дате.

Структура крупной российской группы может включать сотни юрлиц в разных юрисдикциях, а в семейных офисах на одного бенефициара порой приходится больше сотни иностранных компаний. Схему владения в большинстве групп рисуют вручную в PowerPoint или Visio, займы ведет казначейство, договоры — юридическая служба, доверенности — канцелярия. Каждая реструктуризация, смена директора или новый заем требует вручную обновлять все схемы и таблицы, и чем больше группа, тем больше времени это занимает и тем выше риск ошибки.

Проблема характерна и для рынков, где специализированное ПО давно доступно. По данным исследования Ассоциации корпоративных юристов (ACC) и Deloitte, 38% компаний ведут учет юрлиц только в Excel, 26% сталкивались с тем, что компании группы теряли надлежащий статус у регуляторов, а у 9% такие нарушения повлияли на сделку.

«Зарубежные платформы для управления юрлицами группы — Athennian, Diligent Entities, Lextree — для российских групп сегодня малодоступны из-за сложностей с оплатой и хранения данных на зарубежных серверах. Российские ERP-системы, включая решения на базе «1С», отвечают за бухгалтерию и отчетность, а не за структуру группы. В итоге бизнес обходится таблицами и консультантами, и целостной картины не видит никто: связать займы, договоры и доли может только человек, который держит все в голове. Корпоративная структура давно стала активом, который требует такого же учета, как финансы или персонал. Пока она живет в разрозненных файлах, каждая сделка, запрос банка или налоговая проверка обходятся компании дороже, чем могли бы», — отметил управляющий партнер Quattor Advisory Гайк Мартиросян.

В основе EasyCorp лежит схема владения. Займы, договоры, люди и документы привязываются к компаниям прямо на ней, прямые и косвенные доли по всей группе система рассчитывает автоматически, а каждая компания открывается в карточке со всеми сведениями о ней. По займам и кредитам, внутригрупповым и внешним, хранятся суммы, сроки погашения и календарь выплаты процентов. Истекающие доверенности, погашение займов и продление полномочий директоров система отслеживает заранее.

Структура хранится по датам, поэтому можно восстановить, как выглядела группа на любой момент, и сравнить два среза: какие компании выбыли, какие появились, где изменились доли. Права доступа разграничены: финансовый директор дочерней компании видит только свой контур, юрист группы управляет корпоративными данными, внешний консультант получает доступ на просмотр нужного фрагмента. EasyCorp поставляется в серверной версии и может работать в закрытом контуре компании.

EasyCorp разработан на стеке Vue, Python/FastAPI, Docker и Nginx — на открытых компонентах, без зависимости от зарубежных проприетарных лицензий. Защищенное клиент-серверное взаимодействие построено на алгоритме электронной подписи ES256, исключающем подмену передаваемых данных.

EasyCorp работает как самостоятельная система, а для отдельных задач к ней подключаются дополнительные модули. Первым стал EasyKIK для подготовки уведомлений о КИК: он уже прошел полный цикл отчетности за 2025 г., в том числе на структурах из нескольких сотен компаний. Позже появятся модули по трансфертному ценообразованию и внутригрупповому финансированию.

Платформа рассчитана на финансовых директоров и руководителей юридических и налоговых функций групп компаний, семейные офисы и консультантов, которые ведут структуры клиентов. Семейным офисам она позволяет не зависеть от конкретного сотрудника, что особенно важно при передаче управления следующему поколению, а консультантам – вести больше клиентов без роста штата.