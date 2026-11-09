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«ПроАптека» запустила мобильное приложение для клиентов

Маркетинговый союз независимых профессиональных аптек «ПроАптека» запустил первую версию мобильного приложения «Проаптека Плюс» для аптек — участников объединения. Проект рассчитан на собственников бизнеса и управляющих. Об этом CNews сообщили представители «ПроАптека».

В зависимости от статуса (собственник, заведующий) пользователь получит в рамках одной платформы доступ к сводным данным о деятельности аптеки, событиям, чату оперативной поддержки и прочей необходимой в работе информации.

«Проаптека Плюс» направлена на возможности контроля основных финансово-экономических показателей деятельности аптеки.

Собственникам доступна сигнальная панель с основными данными, которые помогают оперативно оценить текущую деятельность аптек и своевременно принять решение о необходимости корректировок. Также приложение позволяет оперативно связаться с менеджером «ПроАптеки».

Управляющим аптеками предоставлена возможность в рамках единого окна отслеживать плановые и фактические показатели работы, контролировать статусы заявок и отслеживать риски невыполнения планов. Для крупных сетей предусмотрена опция формирования сводной информации по всей сети.

Для всех пользователей открыт доступ к рекомендациям по повышению эффективности работы аптек и к информации о значимых событиях на фармацевтическом рынке, в деятельности «ПроАптеки».

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Доступ к мобильному приложению предоставляется клиентам, которые уже работают с системой F3Pro и имеют соответствующие права. «Проаптека Плюс» распространяется через официальные магазины мобильных приложений: для Android - в Google Play и RuStore, для iOS - в App Store.

Выход полной версии приложения запланирован на начало 2027 г.

«"ПроАптека" объединяет более 15 тыс. аптек во всех регионах страны. При таком масштабе сложно переоценить роль коммуникаций в синхронном, эффективном взаимодействии всех участников союза и своевременной поддержке независимого бизнеса со стороны "ПроАптеки". По итогам глубинных интервью мы определили основные потребности клиентов в коммуникации и сформулировали основную идею разработки — собрать важную для управления аптечным бизнесом информацию на одной платформе и сделать ее доступной в любое время. Приложение станет единым рабочим инструментом, который поможет владельцам аптек и заведующим контролировать показатели бизнеса, следить за выполнением маркетинговых планов и оставаться на связи с командой союза. Учитывая разные роли пользователей и их уровни доступа, "Проаптека Плюс" позволяет пользователям, не привязываясь к рабочему компьютеру, получить именно ту информацию и функционал, которые необходимы им в работе», — сказала директор по развитию маркетингового союза независимых профессиональных аптек «ПроАптека» Юлия Мартюшева.

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