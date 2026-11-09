Почти каждый третий сотрудник передавал нейросетям рабочие доступы

Сотрудники все чаще используют нейросети для анализа, проверки и быстрого изучения рабочих документов. На фоне этой тенденции в «Кибердомеепровели исследование и выяснили, какие данные сотрудники передают нейросетям и понимают ли возможные риски. Об этом CNews сообщили представители «Кибердома». Согласно полученным данным, за последние полгода почти каждый третий сотрудник передавал нейросетям логины, ключи и доступы к рабочим папкам. При этом только 5% сообщили о наличии четких правил работы с ИИ в своей компании.

В анонимном опросе приняли участие две группы: 1310 сотрудников российских компаний, использующих нейросети, и 490 руководителей и специалистов в сферах информационной безопасности, ИT, HR и права.

Что сотрудники загружают в нейросети

Поводом для дискуссии о рисках использования ИИ стал случай с увольнением московского топ-менеджера, загрузившей служебные документы в DeepSeek. Но проблема шире одного инцидента: сотрудники регулярно передают нейросетям рабочие материалы, а компании не всегда успевают установить понятные правила.

Опрошенные из первой группы — сотрудники — рассказали, что передают ИИ не только рабочие доступы, но и документы и сведения, с которыми работают каждый день. Коммерческие предложения за последние полгода загружали 25% опрошенных, финансовые расчеты и отчеты — 22%, рабочую переписку — 21%. Договоры отправляли 16%, клиентские базы, в том числе с некоторыми персональными данными — 12%.

За передачей данных часто стоит обычная рабочая задача: проанализировать большой документ, подготовить текст или проверить расчеты. Например, 18% сотрудников хотели ускорить выполнение трудоемкой задачи. Еще 11% отправляли материалы для анализа большого объема информации, 7% — для подготовки или редактирования документов.

Однако не все понимают, какие материалы допустимо загружать. Каждый пятый опрошенный сотрудник указал, что не знает, какие рабочие данные разрешено в принципе передавать нейросетям. Еще 9% не считали загружаемые материалы конфиденциальными. Отсутствие подходящего корпоративного ИИ-сервиса назвали причиной для загрузки внутренних корпоративных данных 16%, а поощрение использования нейросетей со стороны руководства — 13%.

Зафиксированные правила использования ИИ введены только у 5% компаний

Только 5% сотрудников сообщили о существовании в их компании письменных правил использования нейросетей. Еще 17% рассказали, что правила им объясняли устно, а 18% — что в компании отдельно определены категории данных, которые нельзя передавать ИИ. О запрете загружать любые рабочие материалы во внешние нейросети сообщили 22% сотрудников.

Почти четверть (23%) опрошенных сотрудников рассказали, что удаляют из файла персональные и конфиденциальные данные, если для выполнения задачи требуется загрузить их в нейросеть, 20% предварительно спросят разрешения у руководителя, 14% обратятся в ИT- или ИБ-отдел. Еще 8% опрошенных ответили, что загрузят документ без дополнительных действий. Такие результаты показывают: единого подхода к использованию ИИ пока нет у большинства компаний.

Что видят компании

Отдельный блок исследования «Кибердома» посвящен тому, какую информацию об использовании нейросетей сотрудниками могут получать компании. На эти вопросы отвечали руководители и специалисты в сфере информационной безопасности, ИT и HR.

Так, 18% респондентов этой группы сообщили об отслеживании использования нейросетей на рабочих устройствах. При этом 23% ответили, что в их компаниях использование нейросетей сотрудниками не отслеживается.

Представители компаний сообщают о передаче нейросетям чувствительных рабочих материалов. За последние полгода логины, пароли и ключи доступа упомянули 32% респондентов второй группы. Еще 28% сообщили о передаче программного кода, а 22% — финансовых расчетов и отчетов. При этом 16% не располагают информацией о том, какие материалы сотрудники передавали нейросетям, а 12% сообщили, что такие проверки не проводились.

«Мы довольно быстро научились доверять искусственному интеллекту решение самых разных задач. Причем иногда с таким энтузиазмом, что готовы скормить ему и корпоративные документы, и финансовые отчеты, и чуть ли не ключи от офиса. Хотя в реальном мире идея передать все это незнакомцу вызвала бы у нас вполне закономерные вопросы. И дело здесь не в том, что люди стали менее ответственными. Просто технологии развиваются с невероятной скоростью, а наши привычки и культура взаимодействия с ними не всегда успевают меняться. И это, пожалуй, один из главных вызовов, с которыми мы сегодня сталкиваемся. Парадокс в том, что сегодня даже самые продвинутые адепты искусственного интеллекта, бездумно передающие моделям чувствительные данные, порой ведут себя почти как бабушки, которые отдают наличные незнакомым курьерам. Только вместо денег — корпоративная информация, а вместо курьера — нейросеть. Поэтому наша задача — не запрещать новые технологии, а формировать культуру их осознанного и безопасного использования. Чтобы безопасность стала не ограничением, а естественной частью взаимодействия человека с технологиями», — отметил Сергей Калмыков, генеральный директор и сооснователь «Кибердома» и «Киберэтажа», создатель трансформационных пространств.

Как работодатели реагируют на передачу данных

Руководители и специалисты в сфере информационной безопасности, ИT и HR также рассказали, какие меры применяются в их компаниях, если сотрудники отправляют важные данные в нейросеть. Об ограничении доступа к ИИ-сервисам сообщили 23% респондентов, об индивидуальном рассмотрении ситуации — 20%. Дополнительное разъяснение правил работы с данными назвали 11%, дисциплинарные меры — 8%. О том, что в их компаниях в таких ситуациях рассматривают вопрос об увольнении, сообщили 2% респондентов.

Самой частой потребностью для безопасной работы с нейросетями оказался корпоративный ИИ-сервис для внутренних данных: его выбрали 30% участников второй группы. На нехватку обучения сотрудников и дополнительных ресурсов для контроля указали по 14%, понятных правил использования ИИ не хватает 12%.

Результаты исследования показывают: сотрудники уже находят нейросетям применение в повседневной работе, но не всегда знают допустимые границы передачи данных. Компаниям важно сделать эти границы понятными и обеспечить условия, в которых выполнить задачу по правилам будет удобно.