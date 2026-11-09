Разделы

Цифровизация Внедрения
|

«Пластполимер-Сибирь» выстроил координацию проекта химического завода с помощью Model Studio CS и CADLib

«Пластполимер-Сибирь» использовал решения российского разработчика «СиСофт Девелопмент» при проектировании завода глиоксаля мощностью 20 тыс. тонн в год. Информационная модель стала общей основой для согласования решений между дисциплинами и передачи заданий в виде 3D-объектов. Это помогло сократить повторный ручной перенос данных и связать работу специалистов – от разработки технологических схем до подготовки документации. Об этом CNews сообщили представители «СиСофт Девелопмент».

В проекте участвовали 30 проектировщиков, группа ТИМ и главный инженер. Для разных дисциплин было создано более 90 файлов информационных моделей. Лицензии, техническую поддержку и сопровождение поставила компания «СиСофт Северо-Запад», партнер «СиСофт Девелопмент».

Одной из главных задач стала координация изменений в технологии, составе оборудования и компоновке объекта. Проектирование с самого начала велось в трехмерной среде. Еженедельно команда проводила совещания с использованием модели в CADLib Модель и Архив. Например, при разработке кабельных и трубопроводных эстакад совместно рассматривали требования технологов, конструкторов, специалистов по электроснабжению и автоматизации. Пространственные проверки и выявление коллизий выполняла группа ТИМ из трех специалистов.

«Во-первых, мы привлекли опытного ТИМ-менеджера, который возглавил проект внедрения и разработал стратегию долгосрочного развития этого направления. Во-вторых, была создана внутренняя база знаний — доступный для сотрудников специализированный интернет-портал, где размещалась вся необходимая информация о новых технологиях, методах работы, а также видеоматериалы. В начале 2024 г. более 15 специалистов прошли обучение по продуктам в рамках семи специализированных курсов. Затем мы отобрали и реализовали пилотный проект», – сказал руководитель ТИМ-отдела компании «Пластполимер-Сибирь» Андрей Иващенко.

Одним из практических результатов стала передача заданий между дисциплинами непосредственно через информационную модель. Вместо подготовки отдельных электронных чертежей и бумажных заданий специалисты передают 3D-объекты с геометрией, положением и параметрами. Такой процесс реализовали для заданий на отверстия и бобышки – элементы для установки измерительных приборов на трубопроводах.

При работе с отверстиями архитектор получает заготовки проходок и использует их в своей модели для формирования проемов. План отверстий и спецификация создаются автоматически, с минимальной ручной доработкой. Для бобышек технолог задает положение прототипа с учетом технологических ограничений, а специалист по автоматизации уточняет параметры под измерительный прибор. После обновления модели данные становятся доступны технологу без повторного ручного ввода.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Технологические схемы разрабатывали в Model Studio CS Технологические схемы, структуру разделов формировали в CADLib Модель и Архив, а монтажные решения и документацию готовили в Model Studio CS Трубопроводы. Для расчетов трубопроводов модель передавали в программный комплекс «СТАРТ».

«Взаимодействие с командой «Пластполимер-Сибирь» показало, что эффективность ТИМ-проекта определяется не только выбранным программным обеспечением. Важную роль играют готовность специалистов работать в единой информационной среде, наличие понятных регламентов и последовательное развитие компетенций. В этом проекте заказчик последовательно выстраивал собственную ТИМ-экспертизу, а мы со своей стороны обеспечивали технологическую и консультационную поддержку на всех ключевых этапах», – отметили в «СиСофт Северо-Запад».

По итогам проекта заказчик получил детально проработанные чертежи со спецификациями и информационную модель, доступную для просмотра в бесплатной программе MS Персональная модель. Она может использоваться как дополнительный источник данных при подготовке закупок и строительно-монтажных работ.

Следующим направлением развития станет использование данных модели при подготовке смет. На технологических разделах специалисты уже протестировали назначение норм и расценок элементам модели и передачу сведений в «ГРАНД-Смету». Распространить этот подход на другие разделы планируется в следующих проектах.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Цифровая карта «Северстали». Инфографика CNews

Америка застряла в 90-х. Диспетчерские в аэропортах до сих пор управляются с дискет и ПК на старых Windows

Сделано в России: СЭД Новгородской области переехала на СУБД Postgres Pro

Мессенджер «Макс» подключат к госсистеме, контролирующей сотовые номера и мобильных операторов

В 2028 г. российский ИТ-рынок может вернуться к интенсивному росту

«Крестный отец» ИИ грозит в ближайший год глобальным сбоем, сравнимым с Чернобыльской катастрофой. «Лучше бы нам вообще его не создавать»

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Что умеют умные очки в 2026 году: от фото до виртуальных экранов

Зачем планшету стилус в 2026 году: 5 самых производительных моделей с поддержкой стилуса

Безмолвный свидетель: как гаджеты умного дома следят за нами и собирают данные

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще