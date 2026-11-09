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Персональный помощник в шопинге: «Ашан» запустил ИИ-ассистента «Клик» в «Макс»

Компания «Ашан Ритейл Россия» запустила в «Макс» ИИ‑помощника «Клик» — персонального ассистента по покупкам. Решение призвано повысить удобство онлайн-шопинга и помочь клиенту формировать корзину, максимально адаптированную под его стиль жизни и потребности. Об этом CNews сообщили представители «Ашан».

ИИ-ассистент «Клик» умеет подбирать продукты по рецепту или под конкретное событие, сравнивать товары и предлагать аналоги, фильтровать ассортимент по бюджету, весу и акциям, а также формировать персонализированные подборки с учетом полезных свойств продуктов. Особое преимущество — анализ корзины целиком: функция помогает тратить бюджет эффективнее и собирать подборку из максимально релевантных товаров. В дальнейшем функционал сервиса будет расширяться.

Начать общение с помощником максимально просто: в приложении «Макс» чат-бота можно найти в поиске по запросу «Ашан онлайн» — после перехода «Клик» сразу появится в чате.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

«Запуск ИИ-помощника «Клик» — это логичное развитие нашего подхода к сервису: мы стремимся быть рядом с покупателем на каждом этапе — будь то поиск нужного товара, планирование бюджета или сбор корзины. «Клик» берет на себя рутину и помогает принимать взвешенные решения, оставаясь при этом в духе «Ашан» — внимательным, практичным и ориентированным на реальные потребности клиента», — сказала Екатерина Алферова, директор по продажам формата Гипермаркеты и цифровых продаж «Ашан Ритейл Россия».

Помимо новой цифровой функции, стоит напомнить, что «Цифровой ID» в профиле «Макс» позволяет подтверждать возраст и социальный статус при покупках в любых магазинах «Ашан».

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