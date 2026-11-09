Orion soft дополнила экосистему объектным хранилищем zVirt S3 на базе «Закрома. Хранение»

Компании Orion soft и «Диджитал Спирит» объединили свои компетенции для развития экосистемы инфраструктурного ПО для Enterprise-бизнеса. В результате партнерства в портфеле Orion soft появился новый продукт — объектное хранилище zVirt S3, созданное на базе ПО «Закрома.Хранение». Об этом CNews сообщил представитель Orion soft.

zVirt S3 представляет собой гибридное объектное хранилище с поддержкой Amazon S3 REST API. Решение позволяет эффективно работать с данными любого формата: от резервных копий и мультимедиа до данных современных cloud-native-приложений. Благодаря микросервисной архитектуре с разделением уровней управления и хранения, zVirt S3 обеспечивает высокую гибкость развертывания — как в Kubernetes, так и на виртуальных или физических серверах.

Совместное использование zVirt S3 и платформы виртуализации zVirt позволяет закрыть задачи по хранению больших объемов неструктурированных данных с требуемым уровнем масштабируемости. Использование продукта на базе «Закрома.Хранение» в рамках экосистемы обеспечивает единое окно обновлений и технической поддержки Orion soft. Это снижает операционные риски при внедрении и упрощает администрирование инфраструктуры.

«Объектные хранилища S3 сегодня становятся фундаментом для работы с большими объемами данных и современными cloud-native-приложениями. Внедрение zVirt S3 позволяет компаниям перейти к легко масштабируемой модели хранения, где стоимость растет линейно вместе с объемом данных. Это не только снижает затраты на инфраструктуру, но и дает бизнесу необходимую скорость доступа к информации для реализации AI-проектов и аналитики», — сказала Ирина Кальчева, альянс-менеджер Orion soft.

«zVirt создает хорошую основу для расширения экосистемы вокруг платформы. zVirt S3 дополняет ее объектным хранением на базе “Закрома.Хранение” и позволяет заказчикам использовать знакомую экосистему для новых задач — от хранения резервных копий до работы с данными корпоративных приложений. При этом предприятия могут выбирать подходящий вариант развертывания и наращивать объем хранилища по мере роста потребностей», — отметил Станислав Логинов, директор продуктовой линейки Закрома компании «Диджитал Спирит».