Новые гарнитуры Bloody теперь доступны на российском рынке. Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, представил беспроводные игровые гарнитуры — GR360, GR365 и GR220. Новинки поддерживают три способа подключения, обеспечивают до 80 часов автономной работы и оснащены съемными микрофонами с функцией шумоподавления. Благодаря широкой совместимости гарнитуры подходят для разных игровых сценариев — от соревновательных матчей на ПК до мобильного гейминга, а также для общения, просмотра видео и прослушивания музыки. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

Одна гарнитура позволяет переключаться между разными устройствами без необходимости использовать отдельные наушники для каждого из них.

Все три модели поддерживают беспроводное подключение на частоте 2,4 ГГц, Bluetooth 6.0 и проводной режим. Радиоканал 2,4 ГГц с низкой задержкой подойдёт для динамичных игр, где важна быстрая передача звука, а Bluetooth позволит с комфортом использовать гарнитуру со смартфоном или планшетом. Компактный USB-C-ресивер и адаптер USB-C — USB-A расширяют возможности подключения к совместимым ПК и ноутбукам. GR360 и GR365 также оснащены аудиоразъемом 3,5 мм, а GR220 поддерживает проводное USB-подключение.

Bloody GR360 и GR365 оснащены 50-мм динамиками, которые обеспечивают насыщенное и объёмное звучание в играх, фильмах и музыке. Обе модели дополнены RGB-подсветкой и аккумуляторами емкостью 1200 мАч. Одного заряда хватает до 80 часов работы с выключенной подсветкой или до 40 часов с включенной.

Пресс-служба Merlion Новые гарнитуры Bloody

Предусмотрены мягкое тканевое оголовье и объемные амбушюры с пеной с эффектом памяти. Съемный однонаправленный микрофон с функцией шумоподавления помогает передавать голос без лишних фоновых шумов, что особенно важно во время командных игр.

Bloody GR220, самая легкая модель из трех новинок, весит всего 201 г. Она оснащена 40-мм динамиками и аккумулятором ёмкостью 800 мАч, обеспечивающим до 45 часов автономной работы. Гарнитура поддерживает те же три варианта подключения, что и старшие модели, поэтому её можно использовать как для игр на ПК, так и с мобильными устройствами.

GR220 оснащена съемным всенаправленным микрофоном с функцией шумоподавления. Мягкое тканевое оголовье и дышащие амбушюры из микрофибры обеспечивают комфорт во время продолжительных игровых сессий.

Все три модели поддерживают быструю зарядку: 15 минут достаточно для получения до трех часов воспроизведения. Управление громкостью, воспроизведением, микрофоном и режимами подключения осуществляется непосредственно на гарнитуре. Поворотные на 90° чашки и продуманная эргономика делают новинки удобными не только во время игры, но и в повседневном использовании.

Новинки уже доступны на маркетплейсах, в «Ситилинк» и в магазинах партнёеров.



