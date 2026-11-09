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NGR Softlab представила новую версию ИИ-модели DivergentGPT для снижения нагрузки на аналитиков ИБ

Компания NGR Softlab выпустила DivergentGPT-2 – новую версию собственной ИИ-модели для поиска аномалий в данных. Разработка помогает точнее выявлять потенциально опасную активность пользователей и информационных систем, сокращая количество ложных срабатываний и нагрузку на специалистов по информационной безопасности.

Ключевыми улучшениями стали увеличение глубины анализируемого контекста в четыре раза — со 128 до 512 точек — и повышение качества анализа временных рядов. DivergentGPT-2 учитывает более продолжительную историю событий по сравнению с первой версией и точнее отличает подозрительную активность от естественных изменений в поведении пользователей. Например, модель способна отличить резкое увеличение количества операций или обращений к корпоративным ресурсам, связанное с временным изменением бизнес-процессов, от готовящейся атаки.

Эффективность DivergentGPT-2 подтверждена тестированием на открытом наборе данных TSB-UAD: модель продемонстрировала повышение точности обнаружения аномалий и значительное снижение числа ложноположительных срабатываний по сравнению с предыдущей версией. По качеству прогнозирования временных рядов разработка показала результаты, сопоставимые с моделями Amazon, Google и других международных компаний. При этом DivergentGPT-2 отличается компактностью – модель весит 30 МБ, не требует дорогостоящих графических ускорителей и работает непосредственно в хранилище данных ClickHouse. Это позволяет внедрять ИИ-аналитику без усложнения корпоративной ИТ-инфраструктуры.

«При разработке DivergentGPT мы изначально ставили перед собой задачу не просто обнаруживать аномалии, а помогать аналитикам информационной безопасности фокусироваться на реальных угрозах, отфильтровывая не несущие риска изменения и экономя таким образом время специалистов. В новой версии мы увеличили глубину анализируемого контекста в четыре раза и повысили качество работы с временными рядами, сохранив компактность и высокую скорость модели. Наш опыт подтверждает, что для решения узкоспециализированных задач бизнеса маловесные ИИ-модели могут не уступать по качеству большим универсальным моделям, а в отдельных сценариях – превосходить их за счёт специализации. При этом они требуют значительно меньше вычислительных ресурсов и проще интегрируются в существующую ИТ-инфраструктуру», – сказал Павел Владимиров, ведущий эксперт отдела анализа данных NGR Softlab.

DivergentGPT применяется в составе модуля поведенческой аналитики xBA аналитической платформы Dataplan и в модуле поведенческого анализа PAM Infrascope. В дальнейшем NGR Softlab планирует расширить возможности модели для выявления более сложных сценариев подозрительного поведения, а также внедрить модель и в другие свои продукты.

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