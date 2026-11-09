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Московское ПО для управления системами электропитания включили в реестр Минцифры

Программное обеспечение для управления оборудованием в системах электропитания, разработанное столичным предприятием «Парус электро» (входит в дивизион «АСУ ТП и электротехника» «Росатома»), включено в Единый реестр российского программного обеспечения Минцифры России. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Для заказчиков, которым важно использовать отечественное ПО, наличие решения в реестре подтверждает его соответствие установленным законодательством требованиям и упрощает выбор и обоснование для его приобретения.

«Включенное в реестр Минцифры программное обеспечение применяется в агрегатах бесперебойного питания (АБП) “Парус электро” и отвечает за управление оборудованием. Московский производитель самостоятельно разрабатывает и контролирует программную составляющую своих решений, что позволяет обеспечивать технологическую независимость и последовательно развивать собственную платформу управления системами гарантированного электропитания. Ранее при содействии Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства (МФППиП) компания приобрела площадку для производства силовой преобразовательной техники», — сказал Анатолий Гарбузов.

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Аппаратная часть АБП при этом представлена и в реестре отечественной промышленной продукции Минпромторга России. Таким образом, компания предлагает решения для систем гарантированного электропитания, в которых и оборудование, и программное обеспечение имеют подтвержденное российское происхождение.

«Развитие собственного программного обеспечения — одно из ключевых направлений нашей работы. Софт “Парус электро” уже используется в наших зарядных станциях и солнечных инверторах, а также последовательно внедряется в источники бесперебойного питания. Включение Adamant в реестр Минцифры подтверждает российское происхождение разработки и укрепляет наши позиции на рынке отечественных решений для электропитания», — отметил технический директор «Парус электро» Дмитрий Лапкин.

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