Локальные сметы подрядчиков переходят из переписки в «Экзон»

На объекте капитального строительства расчеты почти никогда не ограничиваются одной сметой: генеральный подрядчик заключает отдельные договоры с несколькими исполнителями, и по каждому из них объемы и стоимость работ считаются самостоятельно. До сих пор такие локальные сметы велись вне системы: файлы передавались по почте, а версии и правки сверялись вручную в отдельных таблицах.

Теперь эту работу можно вести в «Экзон». В модуле Актирование появился раздел «Локальные сметы» - загрузить смету, составленную базисно-индексным методом, можно с компьютера в формате .gge, либо выбрать готовый файл из модуля ПИР. Система автоматически распознает данные и формирует таблицу по разделам, работам и ресурсам без ручного переноса. Об этом CNews сообщили представители «Экзон».

После загрузки локальная смета проходит те же процессы, что и другие документы в системе: ее можно направить на согласование, согласовать и передать следующему участнику, отклонить с замечанием и вернуть на доработку. При отклонении подрядчик загружает новую версию документа, а предыдущие редакции вместе с замечаниями сохраняются в истории согласования.

После перевода сметы в статус «В работе» она становится основанием для конструктора актов: в нем фиксируются объемы выполненных работ за отчетный период, а стоимость рассчитывается автоматически. На основе этих данных формируются итоги для КС-2. Назначить ответственного за ввод объемов можно с помощью роли «редактор конструктора» в настройках сметы.

Например, субподрядчик, ведущий устройство фундаментной плиты, передает генподрядчику локальную смету именно по этому виду работ - отдельно от общей сметы контракта.

«Ранее локальная смета существовала отдельно от системы: подрядчик присылал файл по почте, а специалист вручную переносил данные, сверял версии и следил, чтобы в акт попала актуальная редакция. При отклонении сметы приходилось заново поднимать переписку и искать нужное письмо. Сейчас смета загружается в «Экзон» один раз, проходит согласование внутри системы, а история версий и замечаний хранится вместе с документом. Специалисту по-прежнему необходимо проверять объемы выполненных работ и согласовывать с подрядчиком спорные позиции, но искать актуальный файл среди переписки больше не нужно», - отметила Мария Ларькина, руководитель направления базовых модулей в «Экзон».