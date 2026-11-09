Разделы

Цифровизация Внедрения
|

Ландшафтно-строительная компания ускорила обработку обращений в ИТ-службу с помощью Directum ESM

В результате внедрения системы работа с ИТ-заявками в Garden CITI выполняется на 80% быстрее. Об этом CNews сообщили представители Directum.

За один месяц компания перешла на Directum ESM — систему для управления услугами. Теперь обработка заявок вместо четырех часов занимает менее часа, а оформить обращение сотрудник компании может за пару минут. Запросы перестали дублироваться, так как они закрываются только после того, как инициатор их примет.

В планах Garden CITI перевести в Directum ESM производственно-технический и сметный отделы, а также делопроизводство для регистрации входящей корреспонденции.

Как машиностроению выполнять заказы, когда не хватает людей и оборудования, и где тут ИТ
Как машиностроению выполнять заказы, когда не хватает людей и оборудования, и где тут ИТ Цифровизация

Компания использует продукты Directum с 2023 г., а сервисами ранее управляла в Okdesk. Перевод этих процессов в экосистему повышает эффективность ИТ-отдела за счет того, что упрощает управление заявками — снимает необходимость переключения между вкладками.

«Прозрачность процессов для руководителей оцениваем на 10 из 10, теперь видны все этапы от подачи обращения до исполнения. Самое главное для нас — это переход в единое пространство, где находятся инициаторы и руководители. Они могут контролировать работу ИТ-отдела в режиме реального времени», — сказал Кирилл Касаткин, старший системный администратор Garden CITI.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Цифровая карта «Северстали». Инфографика CNews

Америка застряла в 90-х. Диспетчерские в аэропортах до сих пор управляются с дискет и ПК на старых Windows

Какие задачи бизнес отдает чат-ботам и где ИИ пока не доверяют

Мессенджер «Макс» подключат к госсистеме, контролирующей сотовые номера и мобильных операторов

Михаил Егоров, «АйДи — Технологии управления»: СЭД должна стать незаметной для сотрудника

«Крестный отец» ИИ грозит в ближайший год глобальным сбоем, сравнимым с Чернобыльской катастрофой. «Лучше бы нам вообще его не создавать»

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Что умеют умные очки в 2026 году: от фото до виртуальных экранов

Зачем планшету стилус в 2026 году: 5 самых производительных моделей с поддержкой стилуса

Безмолвный свидетель: как гаджеты умного дома следят за нами и собирают данные

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще