Ландшафтно-строительная компания ускорила обработку обращений в ИТ-службу с помощью Directum ESM

В результате внедрения системы работа с ИТ-заявками в Garden CITI выполняется на 80% быстрее. Об этом CNews сообщили представители Directum.

За один месяц компания перешла на Directum ESM — систему для управления услугами. Теперь обработка заявок вместо четырех часов занимает менее часа, а оформить обращение сотрудник компании может за пару минут. Запросы перестали дублироваться, так как они закрываются только после того, как инициатор их примет.

В планах Garden CITI перевести в Directum ESM производственно-технический и сметный отделы, а также делопроизводство для регистрации входящей корреспонденции.

Компания использует продукты Directum с 2023 г., а сервисами ранее управляла в Okdesk. Перевод этих процессов в экосистему повышает эффективность ИТ-отдела за счет того, что упрощает управление заявками — снимает необходимость переключения между вкладками.

«Прозрачность процессов для руководителей оцениваем на 10 из 10, теперь видны все этапы от подачи обращения до исполнения. Самое главное для нас — это переход в единое пространство, где находятся инициаторы и руководители. Они могут контролировать работу ИТ-отдела в режиме реального времени», — сказал Кирилл Касаткин, старший системный администратор Garden CITI.