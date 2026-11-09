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«Корус Консалтинг» внедрил платформу Korus AI во внутренние бизнес-процессы для повышения личной и командной эффективности

Группа компаний объявила о промышленном запуске ИИ-платформы Korus AI в корпоративном контуре. Решение используется как для повышения эффективности внутренних процессов «Корус Консалтинг», так и в работе с клиентами для системной и безопасной ИИ-трансформации. Платформа помогает наращивать производительность и сокращать сроки операций, масштабировать корпоративную экспертизу и встраивать ИИ в рабочие процессы в единой управляемой среде. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг».

Компания поставила перед собой цель встроить различные ИИ-технологии в собственный бизнес и добиться измеримого экономического результата, поскольку опыт их применения внутри компании и в проектах клиентов показал, что отдельные ИИ-инструменты и эксперименты редко дают системный эффект. После этапа исследований и проверки гипотез команда пришла к выводу, что для успешной ИИ-трансформации нужна единая среда, где можно управлять ИИ-инструментами, повторно использовать настроенные компоненты (интеграции, коннекторы, оркестраторы и др.), сохранять корпоративный контекст и обеспечивать безопасность данных. Компания приняла решение внедрить во внутренние процессы собственный продукт — платформу Korus AI.

Korus AI — ИИ-платформа для повышения личной, командной и корпоративной эффективности, которую «Корус Консалтинг» начала разрабатывать в декабре 2025 г. и выпустила на рынок в июле 2026 г. Сейчас решение используют сотрудники различных функций — финансовой, юридической, HR-, ИТ-, маркетинговой, коммерческой и др. Это помогает сокращать трудозатраты на повторяющиеся операции, снижать количество ошибок в рабочих процессах, ускорять адаптацию и вовлечение младших специалистов, выполнять больший объем работы без пропорционального роста команды. В результате производительность и операционная эффективность компании растут, а высвобожденное время сотрудников направляется на задачи, связанные с развитием бизнеса и ростом выручки.

Благодаря Korus AI корпоративная экспертиза, накопленная за 26 лет деятельности и более чем 2400 ИТ-проектов, становится доступнее внутри компании. Сотрудники используют проверенные подходы и сценарии, а новые специалисты быстрее включаются в работу. Платформа помогает сохранять контекст встреч и принятых решений, оперативно находить нужную информацию и подключать экспертизу смежных направлений. В результате компания решает для клиента более широкий круг ИТ-задач, опираясь не только на компетенции участников конкретного проекта, но и на опыт «Корус Консалтинг» в других областях.

После проверки методологии и технологий на собственных процессах компания приступила к масштабированию подхода в клиентских проектах. Решения на базе Korus AI уже применяются в работе с компаниями из производства, пищевой промышленности, АПК, дистрибуции, логистики и финансового сектора. Накопленный опыт позволяет клиентам не проходить весь путь проб и ошибок самостоятельно, а использовать готовые и создавать новые ИИ-сценарии в безопасной преднастроенной среде. Korus AI полностью принадлежит ГК «Корус Консалтинг», поэтому компания сохраняет максимальную гибкость в формировании дорожной карты развития и адаптации платформы.

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Клиент фокусируется на подготовке своих бизнес-процессов и знаний к внедрению ИИ, а команда Korus AI берет на себя технологический слой: тестирует новые поколения LLM, сервисы и библиотеки, подбирает оптимальное сочетание локальной инфраструктуры и надежных поставщиков и интегрирует проверенные инструменты в Korus AI. В результате компании получают готовую основу для ИИ-трансформации без необходимости самостоятельно выстраивать и постоянно обновлять весь технологический контур.

«Мы сейчас много ресурсов инвестируем в разработку и развитие как собственных, так и совместных с партнерами ИИ-продуктов и платформ. Цель — не догонять изменения, а заранее понимать, как новые технологии могут менять бизнес-процессы и где их применение действительно оправдано. В нашем портфеле уже есть ряд ИИ-решений для самых разных бизнес-задач. Korus AI занимает в нем особое место: это корпоративная платформа, которая позволяет перейти от отдельных ИИ-инициатив к системной работе. Она создает безопасный ИТ-фундамент, помогает формировать и накапливать корпоративный контекст и дает возможность ускорять работу как целых команд, так и лично каждого сотрудника. Мы проверили этот подход на себе и готовы делиться опытом с компаниями, которым важно встроить ИИ в бизнес-процессы и получить от него измеримый эффект», — сказал Александр Семенов, генеральный директор ГК «Корус Консалтинг».

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