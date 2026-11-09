Клиенты Odyssey Consulting Group получат импортонезависимую ITSM-платформу SimpleOne

Консалтинговая компания Odyssey Consulting Group и SimpleOne (направление прикладных бизнес-систем корпорации ITG), заключили партнерское соглашение. В рамках сотрудничества Odyssey Consulting Group будет внедрять SimpleOne ITSM — российскую систему управления ИТ-услугами. Об этом CNews сообщили представители SimpleOne.

Партнерство расширит портфель ИТ-решений Odyssey Consulting Group для предприятий ритейла, дистрибуции и производства. Ключевыми преимуществами интегратора являются глубокая экспертиза в отраслевых бизнес-процессах и 25-летний опыт поддержки и развития клиентских информационных систем. Сочетание этих компетенций с технологическими возможностями SimpleOne позволит заказчикам адаптировать управление ИТ-услугами к потребностям бизнеса, повысить эффективность сервисных процессов и обеспечить их дальнейшее развитие.

SimpleOne ITSM автоматизирует процессы управления ИТ-услугами, включая обработку инцидентов, управление изменениями и каталогом услуг. Решение построено на базе российской low-code платформы SimpleOne, которая обеспечивает гибкую настройку и интеграцию с корпоративными системами. Возможности платформы также позволяют реализовать концепцию ESM (Enterprise Service Management), распространяя принципы сервисного управления на другие подразделения организации.

«Компании ритейла, производства и дистрибуции ждут от ИТ-платформы адаптации под отраслевую специфику. Заказчикам нужен интегратор, который доведет платформу до работающих процессов в конкретной организации, а затем поможет масштабировать их на другие подразделения. Партнерская сеть с отраслевой экспертизой дает рынку такой формат внедрений, и Odyssey Consulting Group приносит в нее многолетний опыт работы в этих отраслях», — сказал Руслан Шарипов, генеральный директор SimpleOne, корпорация ITG.

«Уже более 20 лет значимой частью бизнеса Odyssey Consulting Group являются услуги по предоставлению квалифицированной технической поддержки и развитию ИТ-инфраструктуры. Мы не понаслышке знаем, насколько развитая функциональность ITSM важна для наших заказчиков с точки зрения стабильности ИТ-процессов организации. В свою очередь для нас, как для интегратора, важно, что платформа SimpleOne гибка в настройке, легко встраивается в сложные ИТ-ландшафты, обладает богатой функциональностью и позволяет выстроить практически любую современную логику процессов ITSM. Подобные преимущества существенно повышают шансы на успех ITSM-проектов, а также являются необходимым фундаментом для развития концепции ESM внутри организаций», — Александр Еремичев, директор по продажам Odyssey Consulting Group.