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«Инфосистемы Джет» провела тестирование NGFW «Континент 4» версии 4.2.1

Эксперты «Инфосистемы Джет» завершили функциональное и нагрузочное тестирование межсетевого экрана нового поколения «Континент 4» версии 4.2.1 разработки компании «Код Безопасности». Специалисты оценивали функциональные возможности продукта, удобство настройки и администрирования, а также влияние количества правил межсетевого экрана на пропускную способность. Об этом CNews сообщил представитель «Инфосистемы Джет».

В версии 4.2 появилась поддержка IPsec VPN с отечественными и международными криптоалгоритмами (ГОСТ, RSA, AES) и протоколом IKEv2. Сборка 4.2.1.653 сертифицирована ФСБ России по требованиям к СКЗИ класса КС2 на функциональность IPsec VPN (сертификат № СФ/124-5237); также подтверждено соответствие требованиям ФСТЭК России (сертификат № 4496 от 27.10.2025). Таким образом, продукт совмещает в себе функции NGFW и сертифицированного СКЗИ, что позволяет использовать его для защиты каналов передачи данных без привлечения дополнительных криптошлюзов.

Реализована аутентификация пользователей через RADIUS, в том числе с интеграцией с двухфакторной аутентификацией (например, Multifactor). Для пользователей из групп LDAP можно назначать отдельные пулы IP-адресов в «Сервере доступа», разграничивая адресное пространство при удалённом доступе.

По результатам функционального тестирования эксперты «Инфосистемы Джет» отметили широкие возможности настройки политик безопасности и интеграции с внешними системами. Интерфейс управления в целом понятен, однако описание отдельных функций и логики их работы в документации требует доработки.

«У „Континента 4.2.1“ достаточно возможностей для решения задач сетевой защиты и интеграции с корпоративными сервисами. При этом развитие встроенной диагностики и более подробные журналы могли бы заметно упростить сопровождение продукта», — отметил Алексей Жиров, инженер по информационной безопасности «Инфосистемы Джет».

Эксперты также оценивали, как количество правил межсетевого экрана влияет на производительность решения. При увеличении числа правил с 200 до 10 тыс. измеренная пропускная способность снизилась на 17,21%, однако эта цифра, как и общая производительность NGFW «Континент 4» версии 4.2.1 оказалась выше указанных в изначальных характеристиках и в целом продукт показал высокие результаты по пропускной способности.

Таким образом, тестирование подтвердило, что NGFW «Континент 4.2.1» обладает возможностями для построения сетевой защиты, организации защищённых соединений и интеграции с корпоративными сервисами.

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