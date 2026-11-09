«Группа Астра», «Байкал Электроникс» и «Спинтроника» при поддержке Минобрнауки создали полностью российскую систему хранения данных для суперкомпьютера МГУ

«Группа Астра» и компания «Спинтроника» завершили проект по созданию системы хранения данных нового суперкомпьютера МГУ имени М.В. Ломоносова. Программно определяемое хранилище SDS TROK от «Группы Астра» развернуто на серверах «Спинтроника» с отечественными процессорами Baikal S. Об этом CNews сообщил представитель «Группы Астра».

Решение выполняет функцию СХД для программно аппаратного комплекса (ПАК) «Исток». Доступ к данным предоставляется по стандартному для Linux протоколу NFS. При этом весь технологический стек полностью российский, начиная от аппаратной части. Работы проводятся при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования (Соглашение №075-15-2025-541) в результате победы заявки МГУ на открытом конкурсном отборе по реализации мероприятий, направленных на обновление материально-технической базы организаций, выполняющих научные исследования и разработки.

Одним из ключевых требований МГУ при выборе системы хранения стало наличие отечественных комплектующих и совместимость с процессорами Baikal S.

Команда SDS TROK выстроила конвейер сборки и провела тестирование в два этапа: сначала на виртуальных машинах, затем на физическом оборудовании с Baikal S. Оба этапа подтвердили стабильность работы и соответствие заявленным характеристикам. Доработка вошла в основную кодовую базу продукта. Теперь она доступна всем клиентам, использующим оборудование на российских процессорах.

«Совместно с ведущим университетом мы создаем продукт на российской платформе для нового уровня научных исследований. Это большая честь для нас», — отметил Антон Ботвинников, директор продукта SDS TROK.

SDS TROK гарантирует сохранность результатов вычислений при отказе оборудования на уровне архитектуры:

Синхронная репликация на базе DRBD. Запись подтверждается, только когда данные сохранены на заданном числе узлов. При выходе сервера из строя система работает без потери информации.

Автоматическое восстановление. После возврата узла запускается дельта синхронизация: копируются только изменившиеся блоки. Это снижает нагрузку на сеть и ускоряет возврат кластера в отказоустойчивое состояние.

Разделение ролей узлов. Контроллеры управляют конфигурацией, воркеры отвечают за DRBD ресурсы. Это позволяет масштабировать комплекс без потери управляемости и надежности.

Кроме того, администратору не нужно вручную управлять репликацией или запускать процедуры восстановления. Для пользователей сбои остаются незаметными: NFS тома доступны, расчеты не прерываются, а данные, накопленные за часы моделирования, сохраняются.

В данном проекте компания «Спинтроника» разработала и произвела серверы СХД на базе Baikal S, а ее специалисты участвовали в интеграции программного и аппаратного обеспечения. Совместная работа позволила уложиться в сжатые сроки и подтвердить совместимость решения на всех инфраструктурных уровнях.

«Вместе с коллегами мы провели необходимую отработку программного и аппаратного обеспечения уже в составе комплекса МГУ. Именно такие проекты позволяют проверить совместимость российских технологий не только на стенде, но и в реальной вычислительной инфраструктуре», — сказал Дмитрий Линев, генеральный директор «Спинтроники».

Проект подтвердил, что полностью российский стек готов к промышленной эксплуатации в высокопроизводительных вычислениях. Суперкомпьютеры решают задачи моделирования климата, прогноза погоды, аэродинамики, разработки лекарств и обучения больших языковых моделей. Устойчивость суперкомпьютера МГУ к внешним ограничениям делает его важным элементом развития отечественной науки и промышленности.

«Мы очень благодарны Минобрнауки России, “Спинтронике” и “Группе Астра” за возможность совместной реализации нового вычислительного комплекса “Исток” в рамках Центра коллективного пользования сверхвысокопроизводительными вычислительными ресурсами МГУ. “Исток” был спроектирован для оптимального решения вычислительно сложных задач и разработки наукоемких технологий в области прогнозирования состояния окружающей среды и изменений климата, а также биомедицинских и когнитивных исследований. В настоящее время новый кластер активно наполняется полезными вычислениями (помимо МГУ, пользователями являются уже более 10 групп из институтов РАН), причем оценки эффективности показывают, что, например, задачи моделирования климата решаются заметно быстрее, чем на использованных ранее вычислительных ресурсах аналогичного масштаба. Начиная с 2027 г., начнутся полномасштабные научные расчеты и наукоемкие разработки», — сказал Виктор Степаненко, заместитель директора по научной работе Научно-исследовательского вычислительного центра МГУ имени М.В. Ломоносова.