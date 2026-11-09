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ГК Softline перевела генерирующую компанию на почтовую систему VK WorkMail On-Premise и платформу коммуникаций VK Teams

ГК Softline (ПАО «Софтлайн»), инвестиционно-технологический холдинг с фокусом на инновации, реализовала проект для российской генерирующей компании на базе продуктов платформы VK WorkSpace. Специалисты ГК Softline организовали миграцию корпоративной почты и внедрили систему унифицированных коммуникаций. Энергопредприятие получило отказоустойчивую почтовую систему и защищенный контур корпоративных коммуникаций. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Заказчик столкнулся с необходимостью замены почтовой системы MS Exchange 2010 в рамках программы импортозамещения. Эксперты ГК Softline проанализировали потребности и инфраструктуру компании и предложили двухкомпонентный подход для модернизации корпоративных коммуникаций. Речь идет о миграции на VK WorkMail On-Premise и внедрении VK Teams в отказоустойчивом кластерном исполнении.

Масштаб инфраструктуры и комплексность архитектуры внедряемых продуктов потребовали большого количества согласований. В рамках работ был подготовлен технический проект с полным комплектом проектной документации. Специалисты ГК Softline организовали развертывание кластерной почтовой системы с балансировщиками нагрузки VK WorkMail On-Premise и внедрили VK Teams On-Premiseкорпоративный мессенджер и платформу видеоконференцсвязи. Была выполнена интеграция со службами каталогов (AD/LDAP) и настройка режима сосуществования с MS Exchange 2010 для бесшовного перехода пользователей. Финальным этапом стало обучение ИТ-специалистов заказчика.

Для хранения медиафайлов и вложений эксперты команды создали отказоустойчивое объектное хранилище на базе MinIO с репликацией данных. За распределение входящего трафика отвечает Keepalived, а Keycloak – посредник между коммуникационной платформой и корпоративной системой идентификации. Отказоустойчивость обеспечивается встроенными механизмами кластеризации приложений, репликацией данных и балансировкой трафика.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

В результате заказчик получил импортонезависимую отказоустойчивую платформу и защищенный контур коммуникаций с разграничением сегментов сети: внутренняя и DMZ (демилитаризованная зона – специальный сегмент для обеспечения сетевой безопасности в корпоративной инфраструктуре). Привычные сценарии работы с почтой сохранены в полном объеме.

«Специалисты ГК Softline подобрали оптимальное решение на базе продуктов вендора VK Tech для предприятия со строгими требованиями к информационной безопасности. Такие проекты подходят для территориально-распределенных холдингов и объектов критической инфраструктуры, которым предстоит импортозамещение корпоративных коммуникационных сервисов и важно обеспечивать высокий уровень отказоустойчивости», – сказал Дмитрий Чиндяскин, заместитель директора технической дирекции ГК Softline.

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