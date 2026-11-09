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«ДиалогНаука» аттестовала информационную систему «МБ Рус Банк» для доступа к СМЭВ

Компания «ДиалогНаука», системный интегратор в области информационной безопасности, завершила проект по подготовке и аттестации информационной системы «МБ Рус Банк» для взаимодействия со СМЭВ. В рамках комплексного проекта интегратор осуществил поставку и внедрение программно-аппаратных решений в инфраструктуре заказчика. Об этом CNews сообщил представитель «ДиалогНаука».

«ДиалогНаука» успешно завершила комплексный проект по аттестации информационной системы «МБ Рус Банк» для взаимодействия с Единой системой межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) и осуществила поставку и внедрение необходимых программно-аппаратных комплексов для решения текущих внутренних задач Банка.

Специалисты компании «ДиалогНаука» выполнили полный цикл работ по приведению инфраструктуры «МБ Рус Банк» в соответствие с требованиями регуляторов.

В соответствии с Приказом ФСТЭК России от 29 апреля 2021 г. №77 аттестация объекта информатизации (информационной системы) включала ряд последовательных работ.

На первом этапе были определены границы аттестуемого контура, уточнен состав обрабатываемой информации, а также присвоен соответствующий класс защищенности ПДн и конфиденциальной информации. Результаты этих работ вошли в Акт классификации системы.

Была разработана детализированная частная модель нарушителя и угроз безопасности информации, включающая определение негативных последствий от реализации угроз, объектов воздействия и источников угроз, оценку способов их реализации, возможности их возникновения и актуальности.

На основе анализа существующей ИТ-инфраструктуры банка была спроектирована архитектура защиты, подобраны совместимые сертифицированные средства защиты информации (СЗИ) и средства криптографической защиты информации (СКЗИ), что позволило подготовить техническое задание на создание системы защиты информации. В рамках этого же этапа был подготовлен технический паспорт системы.

Также были сформированы программа и методики аттестационных испытаний, определяющие регламент проверок. По результатам испытаний оформлены заключение и протоколы, подтверждающие полное соответствие внедренных мер защиты установленным требованиям и фиксирующие отсутствие критических замечаний.

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В завершение был разработан полный комплект организационно-распорядительных документов на аттестуемую систему. При этом итоговый состав документов уточнялся по результатам обследования и анализа исходной документации заказчика.

Параллельно были произведены работы по поставке и вводу в эксплуатацию на территориальной площадке «МБ Рус Банк» необходимых программно-аппаратных комплексов.

В результате успешного завершения аттестационных испытаний «МБ Рус Банк» получил аттестат соответствия, что подтверждает высокую степень безопасности и надежности системы.

«Безопасность клиентских данных и надежность каналов связи с государственными структурами – безусловный приоритет для нашего банка. Прохождение аттестации требует скрупулёзного подхода к оформлению каждой бумаги – от акта классификации до протоколов испытаний. Команда «ДиалогНауки» давно показала себя надежным партнером: все работы были выполнены четко и в срок», – отметил Алексей Фёдоров, руководитель отдела информационной безопасности «МБ Рус Банк».

«Аттестация доступа к СМЭВ для финансовой организации – это комплексная задача, где цена ошибки измеряется не только штрафами регуляторов, но и непрерывностью банковских сервисов. Благодарим ООО «МБ Рус Банк» за выбор «ДиалогНауки» в качестве исполнителя проекта и надеемся продолжать сотрудничество в будущем», ‒ сказал Илья Романов, руководитель отдела консалтинга «ДиалогНауки».

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