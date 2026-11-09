CorpSoft24 запустила облачные сервисы для компаний, разрабатывающих собственный ИИ

Теперь компании, которые разрабатывают собственные ИИ-решения или внедряют готовые модели в корпоративные системы, смогут использовать облачные вычислительные мощности, языковые модели и сервисы векторизации текста без необходимости самостоятельно создавать всю необходимую инфраструктуру. Об этом CNews сообщили представители CorpSoft24.

Ранее CorpSoft24 сообщала, что предлагает бизнесу готовые ИИ-продукты и услуги по их внедрению. Сейчас, в ответ на растущий спрос со стороны компаний, развивающих собственные ИИ-решения, компания расширила предложение. Новые сервисы позволят бизнесу сократить затраты на оборудование и его обслуживание, а также быстрее запускать и масштабировать ИИ-проекты.

В рамках нового направления CorpSoft24 предлагает два основных сервиса.

GPU IaaS — аренда виртуальных серверов с графическими процессорами. Сервис подходит компаниям, которые самостоятельно разрабатывают или запускают ИИ-модели. Клиенты получают выделенные вычислительные мощности и могут настраивать программную среду под собственные требования.

LLMaaS — языковые модели как сервис. Сервис позволяет использовать готовые ИИ-модели. Его можно подключать к корпоративным системам для создания виртуальных помощников, анализа документов, генерации текстов и автоматизации повседневных задач.

В компании отметили, что при использовании ИИ-сервисов особое внимание уделяется защите корпоративных данных и контролю работы моделей. В частности, в решениях CorpSoft24 предусмотрены встроенные механизмы информационной безопасности, которые позволяют выявлять и при необходимости маскировать конфиденциальную информацию до ее передачи языковым моделям, разграничивать доступ пользователей к данным и функциям ИИ, а также обнаруживать попытки вредоносного воздействия на ИИ (включая Prompt Injection и Jailbreak). Все действия контролируются с помощью единых политик безопасности и журналов событий. Это позволяет компаниям сохранять контроль над корпоративными данными и снижает риски их утечки.

Облачная инфраструктура CorpSoft24 размещается в России на базе центров обработки данных уровня Tier III. При работе с ИИ важно обеспечить защиту не только самой инфраструктуры, но и данных, которые передаются моделям. Для этого можно использовать инструменты контроля запросов и ответов ИИ-моделей, защиты конфиденциальной информации и выявления попыток атак.

«Одно из главных преимуществ нового предложения — возможность сократить первоначальные инвестиции в ИИ. Бизнесу не требуется закупать серверы, самостоятельно организовывать их работу и содержать отдельную команду для обслуживания инфраструктуры. Специалисты CorpSoft24 возьмут это на себя», — сказал Константин Рензяев, генеральный директор CorpSoft24.

По его словам, для модельных сервисов предусмотрена оплата по фактическому потреблению. Это позволяет начинать с небольших проектов и постепенно увеличивать использование ресурсов.

В компании обращают внимание на то, что спрос на облачную инфраструктуру для ИИ в России активно растет. Согласно исследованию Selectel и Apple Hills Digital, в 2025 г объем потребления облачных серверов с графическими процессорами (GPU) увеличился почти на 69%, достигнув 8,2 млрд руб. Еще быстрее рос сегмент облачных платформ для разработки и запуска ИИ — на 97%, до 9,4 млрд руб. Что касается подходов к внедрению ИИ, то, согласно данным «Яндекса» и «Яков и Партнеры», 78% крупных российских компаний применяют готовые ИИ-решения сторонних разработчиков, а 17% занимаются собственной разработкой. Облачную модель предоставления генеративного ИИ используют 40% опрошенных компаний.

«У компаний разные задачи и разная готовность к внедрению ИИ. Одним нужны готовые решения, другим — собственные модели и вычислительные мощности для работы с ними. Поэтому мы предлагаем несколько вариантов, чтобы бизнес мог выбрать подходящий формат и постепенно развивать свои проекты», — сказал Константин Рензяев.