Axoft займется продвижением технологий СodeScoring в Белоруссии

Центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий Axoft объявил о расширении портфеля по направлению безопасной разработки (DevSecOps) в Белоруссии – партнеры дистрибьютора и их заказчики получили доступ к CodeScoring, российской платформе безопасной разработки программного обеспечения. Axoft сосредоточится на информировании и обучении системных интеграторов работе с решениями вендора, помощи партнерам в подборе продуктов для их заказчиков, поддержке в части технической экспертизы – проведении демонстраций, пилотных проектов, внедрений. Дистрибьютор предоставит партнерам и их заказчикам возможность оперативно протестировать CodeScoring в условиях, приближенных к реальной эксплуатации.

Большая часть современного кода не создаётся разработчиками с нуля: в большинстве случаев используются готовые библиотеки из открытых репозиториев. Быть уверенным, что сторонний код свободен от уязвимостей и компрометаций, а обновление компонентов не принесёт новых проблем, помогают решения по проверке заимствованного кода. Компания «Профископ», разработчик платформы CodeScoring, создаёт инструменты для обеспечения качества и безопасности ПО на протяжении всего жизненного цикла разработки.

С 1 января 2027 г. в Белоруссии вступает в силу стандарт СФУТ 9.03-2025 «Банковская деятельность. Обеспечение информационной безопасности. Общие требования». Его требования распространяются на банки и небанковские кредитно-финансовые организации и предусматривают, в частности, экспертизу собственного и заимствованного исходного кода при разработке ПО. Решения CodeScoring позволяют автоматизировать проверку сторонних компонентов на наличие известных уязвимостей и лицензионных рисков. Согласно официальному подтверждению Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь (ОАЦ), CodeScoring не требует обязательной сертификации для работы в контуре информационной безопасности Белоруссии.

Платформа состоит из пяти модулей: хранилище артефактов, защита цепочек поставки, композиционный анализ, выявление конфиденциальной информации в исходном коде и анализ качества разработки. CodeScoring устанавливается в инфраструктуре заказчика, интегрируется с популярными инструментами разработки и развертывания ПО и поддерживает все ключевые экосистемы пакетных менеджеров.

Платформа CodeScoring предназначена для организаций, ведущих собственную или заказную разработку, ориентирована на ИБ-специалистов, ИТ-руководителей и разработчиков ПО. Решение наиболее востребовано в отраслях с жесткими требованиями к кибербезопасности и лицензионной чистоте кода: банковском и финансовом секторе, телекоммуникациях, ИТ-индустрии, сегменте электронной коммерции, нефтегазовой промышленности, здравоохранении, в государственных структурах. Продуктами вендора уже пользуются крупные банки, ритейлеры и ИТ-компании, среди которых «Т1 Иннотех» (ИТ-холдинг «Т1»), «Газпром нефть» и другие.

«Axoft продолжает работать над развитием и продвижением методологии безопасной разработки (DevSecOps). Наша цель – стереть грань между ИТ и ИБ в восприятии партнеров и их заказчиков, предложив им единый подход к управлению рисками на этапе написания кода. В фокусе – точечная проработка ключевых вертикалей, где безопасность кода является вопросом бизнес-непрерывности. Партнерство с CodeScoring позволяет нам существенно расширить портфель по направлению. Axoft является сильным игроком на рынке ИБ, обладает глубокой технической экспертизой и доверием партнеров. Теперь, благодаря технологиям анализа кода от CodeScoring, мы получаем уникальный шанс продемонстрировать рынку весь спектр наших компетенций», – сказал Андрей Гутников, руководитель отдела развития продаж решений компании Axoft.

«Выстраивание защищенного конвейера разработки – это глобальный вызов для любой компании, создающей цифровые продукты. Расширяя партнерство с Axoft в Беларуси, мы хотим обеспечить местным заказчикам удобный и быстрый доступ к проверенным инструментам безопасной разработки (DevSecOps). Официальное заключение ОАЦ о возможности использования платформы CodeScoring в контуре информационной безопасности Республики Беларусь без дополнительных сертификационных процедур – важный шаг, который даёт партнёрам и их клиентам уверенность в готовности решения к внедрению уже сейчас», – сказал Алексей Смирнов, основатель платформы безопасной разработки CodeScoring.