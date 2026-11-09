Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

Аудитория RuStore превысила 73 млн пользователей в месяц

Ежемесячная аудитория RuStore в сентябре 2026 года составила более 73 млн пользователей. 68% аудитории «Рунета» регулярно пользуются магазином приложений. Об этом CNews сообщил представитель RuStore.

При этом количество пользователей, которые выбирают российский магазин в качестве основного, увеличилось в полтора раза за год.

С момента запуска RuStore пользователи установили из магазина более 4 млрд приложений и провели свыше 20 млрд обновлений. Среди самых востребованных категорий — полезные инструменты (24% всех скачиваний), финансовые сервисы (16%) и социальные сети (10%). Среди игр лидируют симуляторы (16%), головоломки (15%) и казуальные (10%).

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

«Две трети пользователей Рунета выбирают RuStore, и магазин приложений уже стал для них привычным сервисом для поиска и скачивания приложений. Мы планируем и далее развивать платформу: расширять ассортимент каталога, а также добавлять поддержку новых типов устройств, объединяя доступ ко всем необходимым сервисам в единой экосистеме», — отметил генеральный директор RuStore Дмитрий Панкрушев.

В каталоге магазина приложений доступно более 140 тыс. приложений и игр от разработчиков из 70 стран мира. Помимо смартфонов, магазин приложений доступен на планшетах, телевизорах и в автомобильных мультимедийных системах.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Цифровая карта «Северстали». Инфографика CNews

Владелец бывшего банка «Тинькофф» покупает «Циан»

117 хостов под защитой: лидер нефтегазовой отрасли развернул крупнейший кластер с микросегментацией на базе zVirt SDN

Мессенджер «Макс» подключат к госсистеме, контролирующей сотовые номера и мобильных операторов

Активы МТС. Инфографика CNews

На «Госуслугах» появилась возможность перебежать к другому мобильному оператору, сохранив номер

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Что умеют умные очки в 2026 году: от фото до виртуальных экранов

Зачем планшету стилус в 2026 году: 5 самых производительных моделей с поддержкой стилуса

Безмолвный свидетель: как гаджеты умного дома следят за нами и собирают данные

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще