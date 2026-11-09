Аудитория RuStore превысила 73 млн пользователей в месяц

Ежемесячная аудитория RuStore в сентябре 2026 года составила более 73 млн пользователей. 68% аудитории «Рунета» регулярно пользуются магазином приложений. Об этом CNews сообщил представитель RuStore.

При этом количество пользователей, которые выбирают российский магазин в качестве основного, увеличилось в полтора раза за год.

С момента запуска RuStore пользователи установили из магазина более 4 млрд приложений и провели свыше 20 млрд обновлений. Среди самых востребованных категорий — полезные инструменты (24% всех скачиваний), финансовые сервисы (16%) и социальные сети (10%). Среди игр лидируют симуляторы (16%), головоломки (15%) и казуальные (10%).

«Две трети пользователей Рунета выбирают RuStore, и магазин приложений уже стал для них привычным сервисом для поиска и скачивания приложений. Мы планируем и далее развивать платформу: расширять ассортимент каталога, а также добавлять поддержку новых типов устройств, объединяя доступ ко всем необходимым сервисам в единой экосистеме», — отметил генеральный директор RuStore Дмитрий Панкрушев.

В каталоге магазина приложений доступно более 140 тыс. приложений и игр от разработчиков из 70 стран мира. Помимо смартфонов, магазин приложений доступен на планшетах, телевизорах и в автомобильных мультимедийных системах.