YADRO и ИТМО подготовят инженеров в сфере полупроводниковых продуктов

Новый образовательный трек по разработке микропроцессоров, специализированных акселераторов и высокопроизводительных вычислительных систем стартовал для студентов факультета программной инженерии и компьютерной техники Университета ИТМО в рамках бакалавриата «Компьютерные системы и технологии». Трек разработан и реализуется совместно экспертами YADRO и преподавателями факультета и включает курсы, необходимые для инженеров по проектированию и верификации сверхсложных цифровых схем и разработчиков архитектуры микропроцессоров.

Подготовка специалистов такого профиля необходима для развития компетенций по созданию ключевых электронных компонентов, от которых зависят возможности высокотехнологичных ИТ-продуктов: серверов, СХД, телекоммуникационного оборудования, инфраструктурной электроники и пользовательских устройств. Образовательный трек помогает сформировать нужные навыки и погрузить студентов в среду разработки современных полупроводниковых продуктов высокой степени интеграции.

«Развитие российской школы компьютерной архитектуры требует подготовки нового поколения инженеров, которые хорошо понимают устройство современных процессоров и специализированных акселераторов, а также умеют решать сложные задачи по их проектированию, верификации и доведению до серийного производства. Студенты нашего образовательного трека смогут учиться у практикующих специалистов отрасли и встроиться в работу инженерных команд еще до выпуска из вуза», — отмечает Дмитрий Гусев, директор департамента разработки процессорных архитектур в дивизионе разработки полупроводниковых продуктов YADRO.

Образовательные дисциплины по актуальным направлениям начались уже в текущем семестре. Лекции по архитектуре и микроархитектуре процессоров RISC-V проводятся преподавателем факультета Сергеем Табунщиком. Спецкурсы по суперскалярным архитектурам и архитектурам графических и векторных ускорителей проводят Никита Поляков, ведущий архитектор ядер RISC-V, и Роман Попов, ведущий инженер по программно-аппаратному проектированию – выпускник этого же факультета. Под руководством Игоря Смирнова, директора по ИТ-инфраструктуре и автоматизации команды разработки полупроводниковых продуктов, студенты уже изучают организацию работы ИТ-инфраструктуры предприятий микроэлектроники. Также будут читаться курсы по цифровой обработке сигналов и моделированию аппаратных блоков на SystemC.

Занятия смогут посещать до 20 студентов, лучшие из которых получат возможность стажироваться в YADRO уже летом следующего года.

«Для университета важно, чтобы студенты понимали, как теоретические знания применяются при создании сложных вычислительных систем. Участие инженеров экспертного уровня позволяет включить в обучение реальные инженерные задачи и подготовить будущих специалистов к практической разработке полупроводниковых продуктов различного назначения. Такой подход помогает студентам правильно выбрать профессиональное направление и подготовиться к работе в отрасли», — комментирует Павел Валерьевич Кустарев, декан факультета программной инженерии и компьютерной техники ИТМО.

Полученные знания и умения студенты смогут применять при проектировании процессорных ядер, акселераторов и систем на кристалле, создании моделей вычислительных блоков, оценке их производительности и поиске ошибок в аппаратных структурах. По мере накопления опыта специалисты смогут заниматься разработкой микроархитектуры процессоров и вычислительных ускорителей.