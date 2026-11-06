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VK Tech подвел итоги 9 месяцев 2026 года

VK Tech подвел итоги девяти месяцев 2026 г. Об этом CNews сообщили представители VK.

Ключевые события и результаты VK Tech за девять месяцев 2026 года

Выручка выросла на 34,6% год к году до 14,4 млрд руб. Основными драйверами роста являлись сервисы продуктивности VK WorkSpace с ростом выручки 60,6% год к году и новое направление «ИИ-решения» с выручкой 1,0 млрд руб.

Рекуррентная выручка выросла на 52,4% год к году и составила 12,4 млрд руб. за счет всех моделей поставки: расширение клиентской базы в On-Cloud и рост выручки от технической поддержки в On-Premise. Доля рекуррентной выручки составила 86% от общей выручки (+10 п.п. год к году).

Рост выручки от клиентов среднего и малого бизнеса составил 46,2% год к году, от крупных клиентов — 29,7%.

Скорректированная EBITDA выросла на 21,0% год к году до 1,8 млрд руб. Рентабельность по скорректированной EBITDA составила 12%.

Количество клиентов увеличилось на 41,6% год к году до 37,9 тыс. В отчетном периоде реализованы крупные проекты с компаниями, в том числе, из финансового, потребительского, транспортного и промышленного секторов.

В апреле 2026 г. ИИ-решения для бизнеса выделены в отдельное направление, которое включает решения для построения корпоративной ИИ-инфраструктуры в рамках одной экосистемы и комплекс готовых прикладных ИИ-сервисов. Параллельно VK Tech интегрирует ИИ-инструменты в продуктовый портфель: в VK WorkSpace появились ИИ-сценарии для автоматизации работы, в VK Business Analytics внедрены ИИ-функции для анализа бизнес-процессов.

Распределение выручки по направлениям

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Продуктовый портфель VK Tech включает: облачную платформу, сервисы продуктивности, дата-сервисы, бизнес-приложения и ИИ-решения. Поставка продуктов доступна по всем моделям поставки: On-Premise и On-Cloud.

Выручка направления «Облачная платформа» за девять месяцев 2026 г. выросла на 8,6% год к году до 4,4 млрд руб., в том числе выручка от продаж по модели поставки On-Cloud увеличилась на 14,1% год к году.

Выручка направления «Сервисы продуктивности» за девять месяцев 2026 г. выросла на 60,6% год к году до 6,1 млрд руб., преимущественно, за счет роста выручки от продаж по модели On-Cloud на 97,0% год к году. Средняя ежемесячная аудитория активных пользователей платных учетных записей по модели поставки On-Cloud за девять месяцев 2026 г. увеличилась на 22,9% год к году.

Выручка направления «Дата-сервисы» за девять месяцев 2026 г. составила 1,2 млрд руб. Выручка направления формируется за счет продаж по модели поставки On-Premise и исторически формируется во II полугодии.

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Выручка направления «Бизнес-приложения» за девять месяцев 2026 г. увеличилась на 9,3% год к году и составила 1,8 млрд руб.

Выручка направления «ИИ-решения» за девять месяцев 2026 г. составила 1,0 млрд руб. Выручка сформировалась за счет продаж по всем моделям поставки: On-Premise и On-Cloud.

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