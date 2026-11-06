Ученые НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург разработали новый инструмент для речевой терапии после инсульта

Ученые НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург вместе с коллегами из отделения нейрореабилитации Федерального Сибирского научно-клинического центра ФМБА в Красноярске разработали методологию автоматического упрощения текстов и составили корпус из 134 единиц. Работу вели при помощи ИИ: исследователи составили комплексные инструкции, показали нейросети примеры эталонных пар «оригинал — упрощение» и попросили адаптировать подборку. В качестве материалов использовали новости, статьи о медицине и садоводстве, исторические и художественные тексты. Об этом CNews сообщили представители ВШЭ.

«Пособия по восстановлению речи составляют на основе типа расстройства, но без учета степени его нарушения. Предложенный метод позволяет подобрать на базе исходника три версии: для пациентов с легкой, средней и тяжелой формами заболевания. Например, в последнем случае ИИ убирает причастные и деепричастные обороты, ограничивает длину предложения, заменяет редкие и многозначные слова на частотные, а свободные сочетания — на клише и устойчивые сочетания. Жанры мы тоже выбрали не случайно: предварительно спросили родственников пациентов о том, что чаще всего читали их близкие до наступления заболевания», — Анастасия Колмогорова, заведующая Лабораторией языковой конвергенции НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург.

Клиническая часть работы проходила на базе отделения нейрореабилитации Федерального Сибирского научно-клинического центра ФМБА в Красноярске при участии Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России в Москве.

В процедуре итоговой валидации приняли участие 12 пациентов с легкой и умеренной степенью афазии. Протокол оценки эффективности в клинической работе разработали исследователи Лаборатории языковой конвергенции: они фиксировали скорость чтения, правильность ответов на вопросы по материалу и полноту пересказа, а также субъективные оценки респондентов относительно интересности и сложности.

Результаты показали, что пациенты читали адаптированные материалы на интересные им темы с той же скоростью, что и более легкие тексты из стандартных пособий. По замечанию авторов, это стало возможно в том числе благодаря сохранению содержательных характеристик источников (сюжет, количество героев, их характеристики).

«Афазия влечет за собой не только утрату речевого навыка, но и смену статуса. До болезни человек мог занимать руководящую должность или быть незаменимым специалистом в своей области, но после — оказаться в положении ученика, которого просят читать по слогам. Стандартные пособия не учитывают жизненный опыт пациентов, а врачам зачастую не хватает времени, чтобы учесть интересы каждого. Мы постарались решить эту проблему: специалисты уже отметили, что пациенты с удовольствием читают и отвечают на вопросы, если они связаны с их профессией или хобби. При этом негативных реакций — злости, отторжения, демонстративных отказов — стало заметно меньше», — Анастасия Колмогорова, заведующая Лабораторией языковой конвергенции НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург.

В будущем исследователи планируют расширить выборку и упростить не только лексику и грамматику, но и смысловую структуру. Параллельно ведется работа над интерфейсом для логопедов: чат-ботом, который позволит специалистам самостоятельно адаптировать тексты под конкретного пациента.