Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

Сеть 4G стала быстрее в Крутинке, Кормиловке и Калачинске

Надежность связи и емкость сети выросли для жителей рабочих поселков Крутинка, Кормиловка и города Калачинск Омской области. «МегаФон» переоборудовал действующие базовые станции, благодаря чему еще больше абонентов могут одновременно общаться и пользоваться скоростным интернетом без потери качества. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Работы провели на уже существующей инфраструктуре. Связисты установили дополнительное оборудование, чтобы увеличить емкость сети. За счет этого сеть может обслуживать гораздо больше абонентов в локациях с высокой плотностью трафика. Например, рабочий поселок Крутинка расположен на озере Ик, куда летом направляется большое количество отдыхающих, и нагрузка на сеть возрастает.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Кроме того, специалисты активировали дополнительные низкочастотные слои в сети 2G и 4G за счет чего обеспечили широкое покрытие не только на территории населенных пунктов, но и на автомобильных трассах. В радиус действия модернизированных телеком-объектов попали магистрали федерального значения «Тюмень-Омск», «Иртыш», железная дорога и важные региональные дороги. Еще больше автомобилистов и пассажиров смогут комфортно пользоваться навигацией, переписываться в мессенджерах, за секунды отравлять и получать видеоконтент или оплачивать покупки в пути.

«Мы стремимся создавать комфортную цифровую среду для наших абонентов и модернизируем сеть в точках высокого спроса на связь. То, что работы прошли своевременно, подтверждает статистика. По обновленным базовым станция за 9 месяцев текущего года объем прокаченного мобильного трафика увеличился на 16%, а количество голосовых звонков выросло на 26%», — отметил технический руководитель «МегаФона» в Омской области Алексей Полонский.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Активы «СКБ Контур». Инфографика CNews

На «Госуслугах» появилась возможность перебежать к другому мобильному оператору, сохранив номер

Михаил Егоров, «АйДи — Технологии управления»: СЭД должна стать незаметной для сотрудника

Хакеры обнулили крупного российского провайдера. Часть данных утрачена безвозвратно

Оптимизация бизнеса через планирование: где компании теряют деньги и как их вернуть

Смартфоны россиян будут массово блокировать. Под угрозой тысячи «серых» аппаратов. Кого это коснется?

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Зачем планшету стилус в 2026 году: 5 самых производительных моделей с поддержкой стилуса

Безмолвный свидетель: как гаджеты умного дома следят за нами и собирают данные

Самые стильные интерьерные роутеры и Mesh-системы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще