Российский ИТ-рынок к 2032 г. может вырасти более чем в два раза, до 5,1 трлн рублей

ПАО «Софтлайн», инвестиционно-технологический холдинг с фокусом на инновации, сообщает о результатах ежегодного исследования российского ИТ-рынка, проведенного группой компаний «Б1». Согласно исследованию, по итогам 2025 г. коммерческий ИТ-рынок России вырос на 10%, до 2,4 трлн руб. В соответствии с базовым сценарием аналитиков «Б1», к 2032 г. объем рынка может увеличиться более чем в два раза, достигнув 5,1 трлн руб. Об этом CNews сообщили представители «Софтлайн».

Исследование «Б1» охватывает ключевые сегменты российского ИТ-рынка, включая программное обеспечение, ИТ-услуги, облачную инфраструктуру и услуги центров обработки данных (ЦОД), информационную безопасность и ИТ-оборудование.

По данным «Б1», несмотря на замедление темпов роста относительно предыдущих лет, российский ИТ-рынок в 2025 г. сохранил положительную динамику. Наиболее высокие темпы роста в 2025 г. продемонстрировали облачная инфраструктура и услуги ЦОД (+27%), тиражное программное обеспечение (+23%) и информационная безопасность (+16%). Сегмент ИТ-услуг увеличился на 5%, в то время как рынок ИТ-оборудования вырос на 1%.

Аналитики «Б1» отмечают, что российский ИТ-рынок постепенно переходит от масштабного импортозамещения к более избирательным технологическим инвестициям. Заказчики все больше внимания уделяют развитию существующих ИТ-систем, расширению их функциональности и повышению эффективности. Одним из ключевых факторов спроса становится искусственный интеллект, стимулирующий развитие программного обеспечения, вычислительной инфраструктуры и ИТ-услуг.

В частности, одним из наиболее динамично развивающихся направлений является программное обеспечение для искусственного интеллекта, рынок которого, согласно исследованию, растет более чем на 35% ежегодно. При этом сохраняется спрос на корпоративные и отраслевые информационные системы, решения для управления данными, инструменты разработки и инженерное ПО.

Согласно базовому прогнозу «Б1», в период до 2032 г. коммерческий ИТ-рынок России будет расти в среднем на 11% ежегодно и достигнет 5,1 трлн руб. С учетом услуг и разработки внутренних и аффилированных ИТ-поставщиков совокупный объем рынка может достичь 6,4 трлн руб. по сравнению с 3,1 трлн руб. в 2025 г.

Наиболее высокие среднегодовые темпы роста в 2025-2032 гг. аналитики прогнозируют в сегменте облачной инфраструктуры — на 22%. Рынок тиражного программного обеспечения, по оценкам «Б1», будет увеличиваться на 14% ежегодно, информационной безопасности — примерно на 13%, ИТ-услуг — на 5%.

Растущая потребность в вычислительных мощностях поддержит и рынок оборудования ИТ-инфраструктуры (без учета ПК): его среднегодовой рост до 2030 года ожидается на уровне 17%.

Дополнительными факторами развития технологической отрасли станут внедрение искусственного интеллекта, повышение зрелости отечественных технологических решений, модернизация корпоративных ИТ-систем и развитие вычислительной инфраструктуры. При этом дальнейшая динамика рынка будет зависеть от макроэкономических условий, инвестиционной активности заказчиков, стоимости и доступности ИТ-инфраструктуры.

Владимир Лавров, СЕО ПАО «Софтлайн»: «Результаты исследования «Б1» подтверждают, что российский ИТ-рынок сохраняет значительный потенциал для долгосрочного роста. При этом мы видим, что меняется сама структура спроса: заказчики переходят от решения отдельных задач импортозамещения к комплексному развитию ИТ-инфраструктуры, повышению эффективности бизнеса и внедрению новых технологий, прежде всего искусственного интеллекта. Для ПАО «Софтлайн» эти тенденции особенно важны, поскольку ключевые направления деятельности Группы соответствуют наиболее перспективным сегментам рынка. Мы последовательно развиваем собственные технологические компетенции в области программного обеспечения, искусственного интеллекта, информационной безопасности и высокотехнологичного оборудования. Уверен, что диверсифицированная бизнес-модель и широкий спектр наших решений позволяют ПАО «Софтлайн» эффективно отвечать на меняющиеся потребности заказчиков и использовать возможности дальнейшего развития российского ИТ-рынка. Компания развивает свои технологические решения и компетенции, ориентируясь на потребности российских и зарубежных заказчиков».