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Ритейлеры в Забайкалье инвестируют в облачное видеонаблюдение

МТС отмечает рост инвестиций среди забайкальских компаний в инструменты видеонаблюдения. Максимум продемонстрировал малый и средний бизнес. Общепит, компании сферы услуг, бытового обслуживания и пункты выдачи заказов (ПВЗ) с начала 2026 г. в целом инвестировали в облачное видеонаблюдение на 20% больше, чем за весь 2025 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Лидируют по количеству инвестиций в облачное видеонаблюдение читинские пункты выдачи заказов. Компании установили в полтора раза больше умных камер, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Стационарные поворотные камеры с оптическим зумом позволяют следить за безопасностью на ПВЗ, а также контролировать поступление товара, действия персонала и клиентов. Система управляется удаленно – со смартфона или планшета. Видеоархив защищен сквозным шифрованием и автоматически сохраняется на облачном сервере от 30 дней и более. Доступ только у владельцев ПВЗ, это позволяет оперативно рассматривать спорные ситуации по обращениям.

«В регионе наметился устойчивый тренд на подключение комплексов видеонаблюдения в сегменте малого и среднего бизнеса. Особенно это заметно среди читинских пунктов выдачи заказов. В столице Забайкалья высокая концентрация ПВЗ, расположенных в жилых районах и на первых этажах ТЦ с пиковыми нагрузками в предпраздничные дни и распродажи. В такие периоды критически важно фиксировать приемку и выдачу товаров, контролировать действия сотрудников и оперативно разбирать инциденты – без умного видеонаблюдения это крайне затруднительно. Современные системы видеомониторинга не требуют капитальных вложений, быстро монтируются, легко интегрируются с уже установленными камерами, а видеоаналитика на базе ИИ помогает контролировать процессы без постоянного ручного мониторинга. Таким образом бизнес инвестирует в видеоконтроль как в инструмент управления рисками, экономии времени на разбор спорных ситуаций и оптимизации расходов», – отметил директор МТС в Забайкальском крае Денис Бойко.

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