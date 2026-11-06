Разделы

Безопасность Новости поставщиков Стратегия безопасности
|

Под прицелом белых хакеров: Innostage выводит собственный PAM на открытые кибериспытания

Компания Innostage включила в программу открытых кибериспытаний собственный продукт Innostage PAM для управления привилегированным доступом, который уже работает в контуре безопасности компании. Теперь независимые исследователи смогут искать уязвимости в самом продукте и проверять его защитные механизмы. Об этом CNews сообщили представители Innostage.

Практика независимой проверки особенно важна для решений класса PAM, поскольку привилегированный доступ остается одной из самых чувствительных областей корпоративной безопасности. Через учетные записи администраторов и подрядчиков можно получить доступ к критичным системам и развивать атаку внутри организации, поэтому решение, которое контролирует такой доступ, должно проходить проверку в условиях, близких к реальным атакам.

В отличие от исключительно внутренних проверок, Bug Bounty позволяет привлечь внешних специалистов с разным опытом и подходами к поиску уязвимостей. Это дополнительный инструмент оценки защищенности продукта и источник обратной связи для его дальнейшего совершенствования. Для организаций, которые выбирают PAM, результаты таких проверок могут стать дополнительным источником информации о защищенности продукта.

Innostage стала первым российским ИБ-интегратором, вышедшим на открытые кибериспытания. Белые хакеры атакуют инфраструктуру компании, а вознаграждение выплачивается только за реализацию недопустимых событий, то есть критичных инцидентов ИБ, способных нанести существенный ущерб бизнесу.

«Мы уже проверяем собственную киберустойчивость в условиях открытых атак и считаем принципиально важным применять этот подход к нашим продуктам. PAM занимает особое место в корпоративной инфраструктуре: через него осуществляется доступ к системам, от которых зависит работа бизнеса. Поэтому мы готовы предоставить независимым исследователям возможность проверить защищенность самого решения. Такой формат позволяет выявлять потенциальные слабые места и совершенствовать продукт с учетом реальных сценариев атак. Уверен, что открытые кибериспытания должны становиться отраслевой практикой для разработчиков решений информационной безопасности», – отметил Антон Калинин, директор программы цифровой трансформации Innostage.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ИТ, активы и инфраструктура в одном контуре: какие перемены это даст компании?

Найден неожиданный виновный в гигантском сбое Рунета. И это не атака БПЛА на «Яндекс»

Российский банк реализовал Zero Trust и защиту внутрисетевого трафика с помощью zVirt SDN

«Ростелеком» проговорился о мотивационной платформе для тысяч ИТ-шников, задействованных в блокировках Рунета

Оптимизация бизнеса через планирование: где компании теряют деньги и как их вернуть

«Ростеху» передали активы «загадочной криптографической империи»

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Зачем планшету стилус в 2026 году: 5 самых производительных моделей с поддержкой стилуса

Безмолвный свидетель: как гаджеты умного дома следят за нами и собирают данные

Самые стильные интерьерные роутеры и Mesh-системы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще