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«Петро Велт Технолоджис» перевела подбор персонала из Excel на единую платформу Skillaz

Нефтесервисная компания «Петро Велт Технолоджис» внедрила платформу Skillaz для управления подбором персонала. Теперь рекрутеры и руководители работают с заявками, откликами и аналитикой в одной системе. Это особенно важно при запуске новых проектов, когда потребность в сотрудниках может возрастать более чем вдвое. Об этом CNews сообщил представитель Skillaz.

«Петро Велт Технолоджис» занимается строительством скважин, бурением, зарезкой боковых стволов и гидроразрывом пласта. В группе работают более 3,5 тыс. человек. Ежегодно компания нанимает около 700–850 сотрудников. В среднем это 60–70 человек в месяц, а при запуске новых производственных проектов — до 150.

Раньше рекрутеры вели заявки и воронку подбора в Excel. Вакансии на сайтах размещали вручную, отклики хранили в личных папках и на почте, а с кандидатами общались через телефоны и мессенджеры. Нанимающим руководителям было сложно отслеживать, как продвигается подбор на их вакансии.

По данным компании, до внедрения на копирование данных, звонки и напоминания уходило до 40% рабочего времени рекрутеров. Аналитические отчёты собирали вручную раз в месяц.

Для автоматизации подбора компания внедрила решения Skillaz «Подбор Pro» и «Аналитика подбора». Нанимающие руководители создают заявки в Skillaz и фиксируют обратную связь после собеседований. Рекрутеры публикуют вакансии, работают с откликами, связываются с кандидатами и назначают интервью. Из системы также запускают проверку службы безопасности. Теперь отклики поступают в единое окно, а сотрудники видят актуальные статусы вакансий и кандидатов.

После внедрения рекрутеры отказались от Excel как основного инструмента ведения подбора и ручных напоминаний кандидатам.

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«Сейчас мы видим воронку в реальном времени, понимаем узкие места и можем управлять сроками. Второй важный эффект — разгрузка команды», — отметил Максим Алдушен, заместитель директора по персоналу «Петро Велт Технолоджис».

«Когда потребность в найме меняется вместе с запуском производственных проектов, важно видеть, как движется подбор и где требуется участие руководителя. Именно с таким запросом к нам пришли коллеги из „Петро Велт Технолоджис“: собрать разрозненные этапы в единый процесс и сделать его прозрачным для всей команды. Мы помогли выстроить этот процесс в Skillaz — от создания заявки до обратной связи по кандидату и проверки службы безопасности. Теперь рекрутеры и руководители работают в одной системе, видят актуальные статусы и могут вовремя подключаться к решению вопросов», — сказал Руслан Мурадов, директор по продажам Skillaz.

«Петро Велт Технолоджис» планирует развивать аналитику и активнее вовлекать нанимающих руководителей в работу с платформой. В дальнейшем компания также рассматривает подключение модулей обучения и оценки.

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