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«М.Видео»: продажи Samsung Galaxy Z Fold8 выросли на 33% после презентации iPhone Duo

«М.Видео», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, зафиксировала рост продаж Samsung Galaxy Z Fold8 на неделе после презентации iPhone Duo: в натуральном выражении продажи модели увеличились на 33% относительно недели до презентации. Динамика совпала с повышенным вниманием к складным устройствам и укреплением позиций Samsung на российском рынке смартфонов. Об этом CNews сообщил представитель ритейлера.

Сравнение недель до и после презентации iPhone Duo показало, что интерес к складному формату сопровождается ростом спроса на устройства других производителей. По оценке «М.Видео», анонсы в этой категории могут побуждать покупателей активнее изучать доступные модели, сравнивать их возможности и выбирать устройство под свои задачи.

Рост продаж Fold8 происходит на фоне укрепления позиций Samsung в России. По данным аналитической компании ICMR, за первые 37 недель 2026 г. российские покупатели приобрели 15,2 млн смартфонов на сумму 390,6 млрд руб. Рынок сократился на 11,7% в штуках и на 5% в деньгах относительно аналогичного периода прошлого года. При этом Samsung увеличил продажи по обоим показателям и вышел на первое место по объёму продаж в денежном выражении, опередив Apple. По количеству проданных устройств бренд занял вторую позицию.

Складные смартфоны демонстрируют положительную динамику на фоне снижения рынка в целом. За январь—сентябрь 2026 г. в России продано около 96 тыс. устройств с гибкими экранами на 9,78 млрд руб. — на 23,7% больше в штуках и на 20,4% в деньгах, чем годом ранее. Средняя цена снизилась на 2,7%, до 101,4 тыс. руб., что способствует расширению аудитории категории.

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Samsung занимает первое место в складном сегменте по объёму продаж в деньгах. Устойчивый спрос на обе линейки бренда подтверждает рейтинг за девять месяцев: четыре из пяти позиций среди самых продаваемых складных смартфонов заняли Galaxy Z Fold7 и Galaxy Z Flip7 в версиях с памятью 256 и 512 ГБ. Таким образом, бренд востребован как среди покупателей устройств с большим раскрывающимся экраном, так и среди пользователей компактных раскладушек.

Никита Толпыгин, руководитель департамента «Телеком и гаджеты» компании «М.Видео», сказал: «Презентация нового устройства крупного бренда может привлекать внимание ко всему складному формату. Покупатели начинают активнее сравнивать предложения, оценивать удобство экрана и возможности смартфонов в повседневном использовании. На неделе после презентации iPhone Duo мы зафиксировали рост продаж Samsung Galaxy Z Fold8 на 33% в штуках. Мы связываем сильные позиции Samsung с широким выбором моделей и последовательным развитием двух форматов: Fold для тех, кому нужен большой экран для работы и контента, и Flip для покупателей, которые ценят компактность. При этом рост Samsung выходит за пределы складной категории: бренд наращивает продажи на фоне общего сокращения российского рынка смартфонов».

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