МТС: самокаты вместо пеших прогулок – новосибирцы проехали 2,3 млн километров за сезон

Кикшеринг «Юрент» проанализировал поездки жителей Новосибирска на самокатах сервиса в сезоне 2026 г. В течение сезона для поездок в городе были доступны самокаты модели «Юрент 2.0». Это самокат собственной разработки сервиса, который обладает улучшенными характеристиками управления и безопасностью при вождении. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новосибирск — один из лидеров по росту числа транспортных поездок среди российских городов. Большая часть поездок в этом сезоне были целевыми из точки А в точку Б. Пик активности пользователей приходился на утренние и вечерние часы: с 6 до 10 утра и с 5 до 10 вечера — в это время они ездили на работу, учебу или возвращались домой. Среднее время поездки сократилось до 10,4 минуты.

В течение дня более половины пользователей брали устройство для поездок длиной до 2 км — например, чтобы добраться до метро, магазина, кафе или места встречи. В этом сезоне прослеживался отчетливый тренд: пользователи стали чаще брать самокаты для коротких поездок по делам, которые приходится решать в рабочее время: например, чтобы быстро доехать в МФЦ, банк или другое учреждение.

Самыми популярными направлениями для поездок стали Красный проспект, улицы Титова, Ватутина, Блюхера, Орджоникидзе, Кирова и Фадеева, а также в сторону ТРЦ «Аура».

Всего за прошедший сезон новосибирцы проехали более 2,3 млн километров на самокатах Юрент. Согласно исследованию, проведенному «Юрент» в 2026 г., в среднем в Новосибирске самокаты позволяли сократить время в пути примерно на 49%. Это связано в том числе с тем, что на самокате можно выбрать более прямой маршрут, объехать пробки и добраться непосредственно до нужной точки, тогда как общественный транспорт следует по заданным маршрутам и делает остановки.

Для удобства пользователей и порядка на тротуарах Юрент в сезоне 2026 г. нанес 70 мест парковочной разметки в Новосибирске.

Также в прошедшем сезоне для более эффективной борьбы с недопуском к поездкам несовершеннолетних «Юрент» начал тестировать еще один способ подтверждения возраста — с помощью «Цифрового ID» в мессенджере «Макс». По-прежнему в Новосибирске действует и другой способ подтвердить возраст — через МТС ID.

Кроме того, в приложении «Юрент» действует рейтинговая система пользователей. Рейтинг по умолчанию составляет 100 баллов и снижается за нарушения ПДД. За снижением рейтинга следует уменьшение максимальной скорости самоката. Если пользователь в течение определенного времени соблюдает правила, рейтинг восстанавливается вместе с доступной скоростью. В течение сезона в Новосибирске рейтинг был снижен 517 пользователям.

В 2026 г. изменилась и аудитория сервиса в городе. Доля женщин, которые пользовались самокатами «Юрент», составила 40%, в 2025 г. она составляла 38%, а доля мужчин в э2026 г. — 60% соответственно. Основной возраст пользователей — по-прежнему от 18 до 34 лет.