МФТИ открыл Институт арктических технологий

Московский физико-технический институт объявил о создании нового Института арктических технологий. Он создан на базе существующих подразделений и научно-технических заделов Физтеха и материальной инфраструктуры проекта Международной арктической станции «Снежинка». Ядром новой структуры становится МАС «Снежинка» в Нефритовой долине ЯНАО, однако тематика института шире: он должен консолидировать арктические компетенции МФТИ и партнеров – от энергетики, космической связи и мониторинга до транспорта, разработки минеральных ресурсов, метеорологии, экологии и арктической медицины.

Основная задача института – проведение исследований, разработок и испытаний инновационных наукоёмких продуктов и перспективных технологий, реализация индустриальных проектов в интересах развития Арктической зоны России и последующий трансфер решений в другие регионы. Речь идет о сборке полного цикла: разработка, изготовление, испытания в арктических условиях, ввод в эксплуатацию.

К ключевым направлениям работы института отнесены разработка традиционных энергетических и других минеральных ресурсов; автономные и новые энергетические технологии, гибридная энергетика с ВИЭ и накопителями, включая водородные; испытания оборудования космической связи и дистанционного зондирования Земли, ситуационная осведомлённость для развития экономической деятельности на Северном морском пути и прилегающих территориях; испытания БПЛА для ледовой разведки, мониторинга и грузоперевозок; испытания пилотируемого и беспилотного наземного транспорта; геофизические, сейсмические, метеорологические и экологические исследования; испытания медицинских средств и биомедицинских технологий для экстремальной и неотложной медицины.

В состав нового института вошли НТЦ энергоресурсов и новых энергетических технологий, НТЦ автономной энергетики, НИЦ геофизики и минеральных ресурсов, Центр разработки и испытаний технических систем МАС «Снежинка», включая отдел и станцию космической связи и ДЗЗ, отдел испытаний БПЛА и дронопорт, отдел испытаний автотехники и автодром, а также Центр трансфера технологий МАС «Снежинка», НТЦ мониторинга окружающей среды и экологии и лаборатория геоэкологии МФТИ – МГУ, Центр экстремальной и неотложной медицины и лаборатория арктической медицины МФТИ – Сеченовского университета. Плановый объем финансирования работ данных подразделений в 2026 г. составит более 1 млрд руб.

В контуре института также работают спин-офф компании МФТИ: ООО «Страта Солошенс», «Физгео», Инжиниринговый центр автономной энергетики, «МФТИ Аэро», «Физтех Телеком», «Физтех Биомед», общий объём работ которых в 2025 г. составил 2,3 млрд руб.

Индустриальный блок структуры включает три основных проекта:

Первый – строительство МАС «Снежинка» на Ямале как полигона для испытаний наукоёмких продуктов и технологий: первый этап в 2026–2027 гг., участок 32 га, включая вахтовый поселок вместимостью более 30 сотрудников; финансирование на 2026-2027 гг. – более 2 млрд руб., до 2030 г. – 4-7 млрд руб.

Второй – развитие действующего водородного полигона в МФТИ и водородного полигона на Сахалине совместно с Сахалинским университетом для тяжёлого грузового транспорта, включая карьерные самосвалы, железнодорожные локомотивы, морские и речные паромы; на 2025-2027 гг. предусмотрено более 2 млрд руб., до 2030 г. – более 5 млрд руб.

Третий – новый проект создания распределённого полигона на базе индустриальных партнёров для отработки технологий разведки и извлечения минеральных ресурсов, моделирования и уточнения балансовых запасов по российским и международным стандартам с применением суперкомпьютеров и ИИ; новый проект рассчитан на 2027-2028 гг. и до 2030 г. с ожидаемым объёмом более 3 млрд руб.

«Создание института закрепляет переход от отдельных арктических проектов к системной программе. МФТИ концентрирует вокруг МАС «Снежинка» научную, инженерную и образовательную инфраструктуру, чтобы доводить технологии до испытаний и промышленного внедрения. Это значительный вклад в обеспечение технологического суверенитета и лидерства России в Арктике», – отметил ректор МФТИ Дмитрий Ливанов.