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«МегаФон»: смартфоны стали основным средством связи в хабаровской глубинке

В 2026 г. доля смартфонов у абонентов «МегаФона» в сельских населенных пунктах Хабаровского края составила 93%. При этом пользователи в селах чаще выбирают устройства в среднем ценовом сегменте с набором базовых характеристик. Такие выводы озвучили аналитики оператора, сравнив обезличенные данные абонентов начала и конца 2026 г. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Смартфоны вытеснили обычные кнопочные телефоны и стали основным средством связи для сельских жителей даже удаленных поселений Хабаровского края. Вместе с тем, самую высокую динамику перехода на смартфоны аналитики зафиксировали в Комсомольском районе — на 26%, здесь самый высокий прирост в поселениях Галичный, Новый мир, Пивань.

Самыми популярными брендами у хабаровских пользователей стали Xiaomi, Samsung и Apple. Чаще всего в интернет выходят с смартфонов iPhone 11 Redmi Note 13 и Galaxy A16. Всего для звонков и выхода в интернет в Хабаровском крае абоненты используют более 110 брендов смартфонов.

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Среди кнопочных телефонов жители региона больше выбирают модели Nokia, Xenium и российского бренда Texet.

«Смартфоны стали главным способом связи для жителей края, ведь сейчас легко найти достойный гаджет во всех ценовых категориях — от надежных моделей для звонков до мощных устройств для работы и развлечений. Для удобства жителей мы активно наращиваем покрытие 4G, чтобы любой выбранный телефон работал с максимальной скоростью и стабильностью в каждом районе, даже в самых отдаленных», — сказал директор «МегаФона» в Хабаровском крае Илья Челышев.

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