«МегаФон» разогнал мобильный интернет в московском парке «Царицыно»

«МегаФон» построил новую базовую станцию вблизи музея-заповедника «Царицыно» на юге Москвы. Дополнительное телеком-оборудование позволило увеличить ёмкость мобильной сети рядом с одним из крупнейших парковых комплексов столицы. Гостям парка и жителям близлежащих районов уже доступна средняя скорость мобильного интернета на уровне 137 Мбит/с. Об этом CNews сообщил представитель оператора.

Музей-заповедник «Царицыно» — одно из популярных мест отдыха на юге Москвы, где расположены дворцовый ансамбль XVIII века, живописные пруды, прогулочные аллеи и знаменитый светомузыкальный фонтан. Новое телеком-оборудование позволило расширить ёмкость сети, чтобы гости парка могли с комфортом наслаждаться прогулками, слушая любимую музыку и аудиокниги, смотря фильмы и общаясь с близкими.

Базовые станции поддерживают средне- и высокочастотные диапазоны, что позволяет существенно расширить покрытие на территории парка. Благодаря этому оборудование может обслуживать больше абонентов и поддерживать стабильный сигнал даже в периоды повышенной нагрузки.

«Столичные парки давно стали полноценными местами отдыха, где регулярно проводятся мероприятия и концерты. Мы учитываем эти особенности при развитии инфраструктуры в столице. Так, за год объём интернет-трафика в парке увеличился примерно в 2,4 раза, голосового — в 3,3 раза, а количество звонков выросло почти в 2,5 раза. Такая динамика связана прежде всего с расширением возможностей сети. Теперь гостям парка доступны более высокие скорости мобильного интернета, чтобы они всегда могли пользоваться любимыми сервисами и оставаться на связи с близкими», — отметил директор по реализации проектов инфраструктуры «МегаФона» в Московском регионе Тимур Фахрутдинов.