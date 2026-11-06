Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

«МегаФон» разогнал мобильный интернет в московском парке «Царицыно»

«МегаФон» построил новую базовую станцию вблизи музея-заповедника «Царицыно» на юге Москвы. Дополнительное телеком-оборудование позволило увеличить ёмкость мобильной сети рядом с одним из крупнейших парковых комплексов столицы. Гостям парка и жителям близлежащих районов уже доступна средняя скорость мобильного интернета на уровне 137 Мбит/с. Об этом CNews сообщил представитель оператора.

Музей-заповедник «Царицыно» — одно из популярных мест отдыха на юге Москвы, где расположены дворцовый ансамбль XVIII века, живописные пруды, прогулочные аллеи и знаменитый светомузыкальный фонтан. Новое телеком-оборудование позволило расширить ёмкость сети, чтобы гости парка могли с комфортом наслаждаться прогулками, слушая любимую музыку и аудиокниги, смотря фильмы и общаясь с близкими.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Базовые станции поддерживают средне- и высокочастотные диапазоны, что позволяет существенно расширить покрытие на территории парка. Благодаря этому оборудование может обслуживать больше абонентов и поддерживать стабильный сигнал даже в периоды повышенной нагрузки.

«Столичные парки давно стали полноценными местами отдыха, где регулярно проводятся мероприятия и концерты. Мы учитываем эти особенности при развитии инфраструктуры в столице. Так, за год объём интернет-трафика в парке увеличился примерно в 2,4 раза, голосового — в 3,3 раза, а количество звонков выросло почти в 2,5 раза. Такая динамика связана прежде всего с расширением возможностей сети. Теперь гостям парка доступны более высокие скорости мобильного интернета, чтобы они всегда могли пользоваться любимыми сервисами и оставаться на связи с близкими», — отметил директор по реализации проектов инфраструктуры «МегаФона» в Московском регионе Тимур Фахрутдинов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Активы МТС. Инфографика CNews

«Ростелеком» заплатит 7 миллиардов за российские серверы, СХД и коммутаторы

Михаил Егоров, «АйДи — Технологии управления»: СЭД должна стать незаметной для сотрудника

Производители печатных плат хотят страховать поломки оборудования, в том числе от использования российских материалов

Обзор: Корпоративные порталы 2026

Им все мало. Домашний интернет в России вот-вот подорожает из-за жадных управляющих компаний. Опрос

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Зачем планшету стилус в 2026 году: 5 самых производительных моделей с поддержкой стилуса

Безмолвный свидетель: как гаджеты умного дома следят за нами и собирают данные

Самые стильные интерьерные роутеры и Mesh-системы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще