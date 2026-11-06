IT Task усилил защиту доступа к сервисам SOC с помощью Indeed AM

ИБ-интегратор IT Task совместно с компанией «Индид», российским разработчиком в области защиты айдентити, внедрил Indeed Access Manager (Indeed AM) в инфраструктуру коммерческого центра мониторинга и реагирования на киберугрозы (SOC). Решение используется для двухфакторной аутентификации сотрудников и представителей заказчиков при доступе к личным кабинетам IRP-платформы и сервисам MSSP, включая решения для управления уязвимостями.

IT Task предоставляет заказчикам услуги мониторинга и реагирования на киберугрозы, а также доступ к сервисам SOC через специализированные личные кабинеты. По мере развития MSSP-направления компания последовательно усиливает требования к защите сервисной инфраструктуры и каналов взаимодействия с клиентами.

Таким образом, теперь для доступа к системам SOC недостаточно только логина и пароля: пользователи дополнительно подтверждают вход с помощью второго фактора аутентификации на базе решения от «Индид». Такой подход снижает риски несанкционированного доступа в случае компрометации учетных данных и позволяет повысить защищённость одного из ключевых контуров взаимодействия SOC с заказчиками.

Внедрение Indeed AM также стало частью развития единого подхода IT Task к защите MSSP-сервисов. Использование многофакторной аутентификации позволяет унифицировать требования к доступу как для внутренних специалистов SOC, так и для представителей клиентов, а также создавать дополнительный уровень защиты при масштабировании сервисов и подключении новых заказчиков.

Перед промышленным запуском специалисты IT Task развернули решение в собственной инфраструктуре, провели пилотное тестирование и проверили его совместимость с используемыми сервисами SOC. По результатам пилота Indeed AM был переведен в промышленную эксплуатацию на 100 лицензий. Одним из важных этапов стало создание собственного коммерческого SOC. Это позволило интегратору расширить портфель управляемых сервисов и укрепить позиции в сегменте аутсорсинга ИБ-функций.

«Личные кабинеты и сервисные платформы являются одной из ключевых точек взаимодействия заказчиков с нашим SOC, поэтому безопасность доступа к ним для нас является частью общей архитектуры MSSP-сервиса. Для ряда клиентов наличие двухфакторной аутентификации также было обязательным требованием. Совместно с командой «Индид» мы смогли реализовать дополнительный уровень защиты как для наших специалистов, так и для представителей заказчиков. При этом для нас было важно сначала проверить решение в собственной инфраструктуре, убедиться в его стабильной работе и только после этого перевести его в промышленную эксплуатацию. В перспективе мы рассматриваем данный подход как один из элементов дальнейшей стандартизации и повышения уровня защищенности сервисов нашего SOC», — отметил Сергей Шкорупеев, руководитель сервисного центра IT Task.

«Центры мониторинга киберугроз ежедневно защищают инфраструктуру своих заказчиков, но при этом сами остаются потенциальной целью атак. Компрометация одной учетной записи может создать серьезные риски для безопасности данных. Двухфакторная аутентификация помогает защитить критичные системы: даже если пароль окажется в руках злоумышленника, для входа потребуется дополнительное подтверждение. Вместе с IT Task мы помогли усилить защиту таких подключений и выстроить единый подход к аутентификации сотрудников SOC и представителей заказчиков. Это создает надежную основу для дальнейшего развития сервисов и подключения новых клиентов», — сказал Андрей Лаптев, директор по продуктовому развитию компании «Индид».