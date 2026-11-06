hh.ru: в каких рабочих профессиях проще найти вакансию без опыта

По данным hh.ru, осенью 2026 г/ 55% вакансий для рабочего и массового персонала не содержали требований к опыту работы. Однако в отдельных профессиях доля таких предложений различается более чем в 30 раз: от 89,6% у продавцов-консультантов и кассиров до 2,9% у сварщиков. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Это означает, что кандидатам без стажа по критерию опыта подходят почти все вакансии продавцов и кассиров, но лишь небольшая часть предложений для сварщиков. При этом вакансии без требований к стажу распространены не только в торговле и обслуживании: среди операторов производственных линий их доля составляет 56,2%.

В целом, по рабочему и массовому операционному сегменту 39% вакансий предусматривали опыт от одного до трех лет, 5% — от трех до шести лет и 0,4% — более шести лет.

Наиболее высокая доля вакансий без требований к стажу среди рассмотренных профессий отмечена у продавцов-консультантов и кассиров (89,6%), официантов, барменов и бариста (64,5%). Более половины вакансий без требований к опыту также приходится на поваров, пекарей и кондитеров (56,5%), а также операторов производственных линий (56,2%).

В других рабочих специальностях преобладают предложения для кандидатов с опытом. Так, стаж от одного до трех лет указан в 71% вакансий водителей и экспедиторов, 75,3% — слесарей и сантехников, 80,8% — электромонтажников и электромонтеров и 81,8% — сварщиков.

Требования к опыту в отдельных рабочих и массовых профессиях, Россия, сентябрь 2026 года, данные hh.ru

«За общим показателем доступности вакансий для кандидатов без опыта скрываются существенные различия между профессиями. Причем такие предложения встречаются не только в торговле и сервисе, но и на производстве. Однако важно различать требования к стажу и требования к квалификации: отсутствие предыдущего опыта не означает, что для работы не нужны определенные знания, практические навыки или специальная подготовка. Поэтому тем, кто начинает карьеру или рассматривает переход в новую профессию, стоит оценивать не только требования к опыту, но и конкретные профессиональные требования в вакансиях», — сказала Марина Дорохова, руководитель «Карьера и навыки» hh.ru.