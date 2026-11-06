Fix Price увеличил интернет-продажи в России на 28%

ПАО «Фикс Прайс», одна из крупнейших в мире и ведущая в России сеть магазинов низких фиксированных цен, по итогам девяти месяцев 2026 г. увеличила объем интернет-продаж в России на 28% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Об этом CNews сообщили представители «Фикс Прайс».

Средний чек при покупке онлайн превысил средний чек при покупке в магазине в три раза.

Товары сети доступны для заказа как в собственных онлайн-каналах – мобильном приложении и на сайте Fix Price, – так и на платформах партнеров: «Купер», «Яндекс Еда» и «Деливери». В планах Компании по развитию е-комма – в том числе и расширение сети партнеров-маркетплейсов.