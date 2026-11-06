Эксперты собрали интерактивную карту медиамониторинга туризма в Приэльбрусье

Аналитики из Кабардино-Балкарии (КБР) и Томска представили российскому бизнесу и экологам интерактивную карту туристического потока в Приэльбрусье и КБР в целом, которая показывает, куда и для чего едут путешественники, какими сервисами пользуются и какие отзывы оставляют в интернете, а также сколько стоят экскурсии и аренда жилья для туристов в республике. Об этом CNews сообщили представители Университетского консорциума исследователей больших данных (Консорциум больших данных).

Карта стала продолжением проекта, который запустили в 2024 г. партнеры Университетского консорциума исследователей больших данных: экспертно-аналитический центр «Киберия» (Томск) и Кабардино-Балкарский госуниверситет исследуют открытые данные в медиа и соцсетях о туристическом потоке, а результаты анализа используются вузом и Министерством курортов и туризма КБР при разработке стратегий развития туротрасли.

«Если перевести большие данные о туризме в КБР в цифры из нашего исследования, то это почти 9 миллионов лайков, свыше 420 тыс. комментариев, постов и сообщений в СМИ, 230 тыс. репостов, 173 тыс. уникальных авторов, 3,5 тыс. источников контента. Анализ этих данных продемонстрировал здоровый фон сообщений: негативных публикаций — всего 5,5% (23,19 тыс. из 422,9 тыс.). Эти и другие выводы могут увидеть все заинтересованные — карта опубликована на сайте нашего экспертно-аналитического центра. Исследование продолжается, сейчас мы собираем данные за текущий год», — сказала директор «Киберии» Юлия Александрова.

Она отметила, что акцент исследования — на медийном образе Приэльбрусья. Почти 60% упоминаний этой территории носят позитивный характер. При этом туристы в своих сообщениях редко упоминают охраняемый статус территории, а среди тем преобладает спортивный туризм — 6,37 тыс. сообщений (от общего количества сообщений), горный и горнолыжный туризм — 4,38 тыс., пешеходный туризм — 1,84 тыс.

Директор по цифровым продуктам фонда-организатора слета «Заповедное посольство» Александр Железняк отметил, что проект «Киберии» и КБГУ дает возможность узнать реальные ожидания жителей России от одного из самых популярных туристических регионов страны.

«Для заповедных территорий важно не только делать хорошие проекты для экологического благополучия, но и уметь оценивать эффект этой работы. Здесь коллеги из Томска дают готовый инструмент на основе больших данных. Это комплексная оценка того, как общество видит и как оценивает реализуемые проекты, насколько они отвечают ожиданиям граждан и формируют доверие к природоохранной повестке. Анализ показывает сильные стороны и выявляет слабые места, начиная, например, от пешей доступности объектов до базовых потребностей туристов — аренды жилья, обеда в местном ресторане и обращения к гидам», — сказал Александр Железняк.

Как добавила Юлия Александрова, ранее аналогичный медиамониторинг выполнили для Камчатского края. В перспективе — запустить исследование туристического бренда центральных регионов страны.