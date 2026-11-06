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Александр Максимов назначен директором «МегаФона» в Пермском крае

Основными задачами топ-менеджера станут наращивание абонентской базы, эффективное развитие каналов дистрибуции, поддержка технологического преимущества и дальнейшее укрепление лидерства «МегаФона» в Пермском крае. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Ранее Александр Максимов возглавлял бизнес «МегаФона» в Кировской области. Под его руководством оператор был признал лидером по широте покрытия и качеству голосовой связи в Кирове. Только за текущий год было построено и модернизировано свыше 100 телеком-объектов, в том числе на ключевых автодорогах региона. В рамках сотрудничества с региональной властью появилась связь в ряде небольших населенных пунктов.

В Пермском крае усилия топ-менеджера будут сфокусированы на развитии оператора во всех бизнес-сегментах, внедрении решений, ориентированных на потребности клиентов, усилении сети дистрибуции.

«У компании в Пермском крае уверенные рыночные позиции, и наши задачи — наращивать и дальше число абонентов «МегаФона» и Yota, развивать технологическую инфраструктуру, вывести качество услуг и уровень клиентского сервиса на новый уровень. Уверен, что опыт Александра по взаимодействию с властью и партнерами поможет достигнуть поставленных целей и в этом регионе. Особый акцент будет сделан на развитии корпоративного сегмента и предложении цифровых решений, которые помогут пермским компаниям расти и становиться эффективнее», — отметил директор по региональному развитию «МегаФона» в Центре и на Урале Михаил Молотков.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Новый руководитель продолжит дальнейшее развитие сети на территории края и усилит работу по привлечению новых и повышению лояльности действующих клиентов. Это позволит не только достичь лидерства по ключевым показателям, но и создать среду, в которой технологии служат реальным драйвером развития экономики и качества жизни в Пермском крае.

Александр окончил университет управления «ТИСБИ» (Казань) по специальности «Экономика, финансы и кредит». За его плечами более 15 лет работы в телеком-сфере. В 2018 г. присоединился к команде «МегаФона» в Нижегородской области, возглавив направление B2C в регионе. В 2024 г. перешел по позицию директора в Кировской области.

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