«Актив» и «Такском» обеспечили подписание ЭПД в мобильном приложении «Такском-Файлер» с помощью «Рутокен ЭЦП 3.0 NFC»

Компании «Актив» и «Такском» сообщают о поддержке сценария подписания электронных перевозочных документов (ЭПД) в мобильном приложении «Такском-Файлер» с использованием «Рутокен ЭЦП 3.0 NFC». Совместное тестирование подтвердило корректную работу с квалифицированной электронной подписью, доступной водителям и специалистам логистики прямо со смартфона. Об этом CNews сообщили представители компании «Актив».

Технология подписания документов в «Такском-Файлере» с помощью «Рутокен 3.0 NFC» уже хорошо знакома клиентам и используется не первый год. Новым шагом стало подтверждение работы сценария именно для ЭПД. В ходе работ специалисты компаний обеспечили стабильное подписание ЭПД по бесконтактному каналу NFC как на смартфонах и планшетах с ОС Android, так и на смартфонах с iOS.

«Рутокен ЭЦП 3.0 NFC» – аппаратный носитель с бесконтактным интерфейсом, который хранит ключи электронной подписи в защищенном виде. Для подписания документа достаточно приложить «Рутокен» к смартфону. Ключ не покидает пределов защищенного носителя, а подпись формируется непосредственно в устройстве. В связке с мобильным приложением «Такском-Файлера» это позволяет подписывать ЭПД в полевых условиях без использования адаптеров и отдельных считывателей.

Сергей Жуков, руководитель отдела внедрения продуктов «Такском»: «Совместная работа с коллегами из “Актива” позволила обеспечить надежное подписание ЭПД через NFC на широком парке Android-устройств. Для наших клиентов это удобный и безопасный сценарий: подписал документ – и сразу передал его в ГИС ЭПД»

Павел Анфимов, заместитель директора по управлению продуктами компании «Актив»: «Рутокен ЭЦП 3.0 NFC создавался для мобильных сценариев, и подтвержденная работа с “Такском-Файлером” в части ЭПД – еще один шаг к тому, чтобы усиленная квалифицированная подпись была доступна даже неспециалисту в любой точке маршрута».