«Золотое Яблоко» запустило ИИ-сервис подбора парфюма по эмоциям

В приложении «Золотого Яблока» появился сервис «Найди тот самый аромат» — он подбирает парфюм не по нотам, а по ощущениям, которые хочет испытывать человек. Чтобы получить рекомендацию, нужно выбрать, как хочется себя чувствовать, например «уверенно и элегантно» или «романтично и притягательно». Сервис находит ароматы, которые вызывали подобные ощущения у других покупателей, учитывая пол и бюджет клиента.

В основе сервиса «Найди тот самый аромат» — эмоциональные профили ароматов, созданные с помощью ИИ. Каждый аромат размечен по 18 эмоциям с учетом двух голосов — бренда и покупателя. Сначала с помощью ИИ-агентов проанализировали, как бренд описывает и позиционирует конкретный аромат в своих материалах, и по этим текстам составили эмоциональный профиль. Затем профиль уточнили по всем отзывам об этом аромате в «Золотом Яблоке»: так он отражает не только видение бренда, но и реальные впечатления покупателей. Сервис сравнивает профиль аромата с запросом, учитывая пол и бюджет клиента. В подборку попадают ароматы, которые совпадают с ответами минимум на 25%. Если аромат новый и мнений о нем недостаточно для профилирования, используются вспомогательные отзывы о нотах этого аромата.

Прежде чем предложить подборку парфюма, сервис попросит ответить на шесть вопросов — чтобы ответить на них, разбираться в нотах и тонкостях парфюмерии не надо: для кого: для себя или в подарок. Если в профиле не указан пол клиента или парфюм ищут в подарок, понадобится указать и его; как хочется себя ощущать: например, «уютно и расслабленно — будто впереди теплый вечер без планов»; повод: от специальных событий до моментов, когда никуда не надо; место-ассоциация: сервис предложит несколько вариантов — от морского побережья ранним утром до домашней библиотеки с запахом старых книг; шлейф: его описывают через музыку — от «мелодии в наушниках» до «концерта с первого ряда»; бюджет: четыре диапазона — от «спонтанного шопинга» до поиска «новой парфюмерной любви» без ограничений по цене.

В конце человек получает характер своей подборки, например, «мягкий, чувственный, сияющий», короткое описание и рекомендации — от двух до шести ароматов с процентом совпадения. Любой аромат можно открыть, отложить в избранное или сразу добавить в корзину в «Золотом Яблоке».

Идея проекта родилась из сотрудничества с Центральным университетом. Студенты выполняли учебный проект по заданию «Золотого Яблока». Предпосылкой для создания проекта стала мысль о том, что консультанты в магазинах хорошо разбираются в парфюме и могут помочь с подбором аромата, даже если пожелание сформулировано эмоционально, а не на языке нот. В онлайне, где представлено больше 10 тыс. видов ароматов, такого сервиса не хватало.

В качестве учебного задания студенты создали прототип навигатора по ароматам «Нейросеть чувств». Из прототипа «Золотое Яблоко» взяло принцип «настроение вместо нот», а сам сервис для миллионов покупателей разработала команда компании. Прототип учитывал до 100 отзывов на аромат, сервис — все отзывы о нем в «Золотом Яблоке».