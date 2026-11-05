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Житель Камчатки получил больше 7 тысяч спам-звонков

Компания МТС c помощью сервиса «Защитник» проанализировала нежелательные звонки жителям Камчатского края в 2026 году. Аналитики выявили спам-атаки: так, жителю Петропавловска-Камчатского в этот период поступило более 7,3 тыс. нежелательных вызовов, но все были заблокированы сервисом. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Всего за 9 месяцев 2026 г. жителям Камчатского края поступило почти 6 млн нежелательных звонков. Эксперты МТС отмечают тенденцию на снижение активности: за такой же период прошлого года абонентам поступило более 8 млн звонков.

При этом эксперты отмечают рост многоступенчатых схем – звонков злоумышленников, которые совершаются по цепочки якобы от лица госорганов, силовых структур, юридических организаций по цепочке, чтобы вызвать больше доверия у потенциальных жертв. За год количество таких многоступенчатых сюжетов возросло на 20%.

«Мы все время работаем над улучшением ИИ-алгоритмов и распознаванием мошеннических вызовов. Наши специалисты постоянно загружают в систему все новые сценарии и это работает – за год количество нежелательных звонков камчатцам снизилось на 20%. Но злоумышленники изобретают все новые методы, поэтому важно внимательно относиться к любым телефонным разговорам. Не реагировать, если собеседник начинает торопить и просить личные данные, и в любом сомнительном случае незамедлительно прекращать диалог», — сказала директор МТС в Камчатском крае Евгения Сальникова.

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