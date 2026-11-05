Volga запустила онлайн-продажи автомобилей на «СберАвто»

Автомобили Volga впервые стали доступны для покупки онлайн на платформе «СберАвто». На площадке представлен весь модельный ряд бренда: флагманский кроссовер Volga K50, среднеразмерный кроссовер Volga K40 и бизнес-седан Volga C50. При покупке через «СберАвто» на все модели действует скидка 6%. Об этом CNews сообщили представители Volga.

Новый формат позволяет пройти все этапы сделки дистанционно, от выбора автомобиля и комплектации до оформления заказа. После завершения онлайн-покупки клиент забирает автомобиль в официальном дилерском центре Volga. Через «СберАвто» проходит каждая вторая онлайн-сделка по покупке авто в России.

Автомобили Volga построены на современной модульной платформе D-класса, адаптированы к российским условиям эксплуатации и уже в базовой комплектации оснащаются зимним пакетом. На все модели распространяется гарантия пять лет или 150 тыс. километров пробега.