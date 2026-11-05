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В Иннополисе роботам-доставщикам выделили «место для отдыха»

В Иннополисе появились стоянки для роверов. В двух локациях города мэрия Иннополиса совместно с «Яндексом» подготовили площадки для парковки роботов. Об этом CNews сообщили представители Иннополиса.

Рядом повесили табличку: «Соблюдайте тишину, роботы отдыхают».

Новая локация расположена на улице Спортивной.

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Иннополис

Ранее именно в этом месте часто парковались роверы, вследствие чего местные жители негласно признали это место «парковкой роверов».

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