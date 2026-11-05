В ИИИ МФТИ создан центр экспертизы для внедрения ИИ на китайском вычислительном оборудовании

Институт искусственного интеллекта МФТИ создал центр экспертизы на базе лаборатории исследования аппаратного обеспечения для приложений ИИ. Центр помогает компаниям выбирать вычислительное оборудование, адаптировать нейросетевые модели и готовить программно-аппаратные комплексы под конкретные задачи бизнеса. Основной фокус — китайские GPU и специализированные ИИ-ускорители. Об этом CNews сообщил представитель МФТИ.

Высокая стоимость американского GPU-оборудования и сложности с его приобретением затрудняют планирование ИИ-проектов. При выборе альтернатив важно проверить совместимость оборудования с моделями и программной средой, оценить производительность при реальной нагрузке. Центр объединяет эти задачи: заказчик может испытать выбранную модель на лабораторном оборудовании до принятия решения о покупке и внедрении.

Центр совместно с технологическими партнёрами помогает реализовывать проекты от подбора оборудования до подготовки решения к эксплуатации: подбор оборудования и организация поставки через партнёров. Специалисты рассчитывают количество ускорителей, объём памяти и другие ресурсы с учётом моделей, числа пользователей, нагрузки и требований к производительности; подготовка программно-аппаратных комплексов. Центр подбирает совместимые компоненты — от серверов, драйверов и библиотек до программных движков и нейросетевых моделей — и объединяет их в конфигурацию под задачи заказчика; адаптация и оптимизация моделей. Центр помогает адаптировать используемые заказчиком CUDA-совместимые модели к китайским ускорителям. Специалисты настраивают DeepSeek, Qwen, GLM, Kimi и другие модели, оптимизируют использование памяти и параллельные вычисления; испытания и проверка производительности. Проводятся сравнительные испытания конфигураций с учётом реальной нагрузки заказчика. Оцениваются скорость и задержки ответов, работа при одновременных запросах пользователей, масштабирование, стабильность и качество после оптимизации; развёртывание и сопровождение. Центр готовит решения для локальной эксплуатации в инфраструктуре заказчика, помогает обновлять программную среду и устранять проблемы совместимости. Автономные дистрибутивы для закрытых контуров рассматриваются как перспективное направление.

Компании и технологические партнёры могут обратиться за помощью на отдельном этапе или комплексным решением: получить вычислительную инфраструктуру либо готовую программно-аппаратную конфигурацию.

Вычислительная инфраструктура ИИИ МФТИ включает GPU-серверы Alibaba T-Head и MetaX. Специалисты проводят тестирование платформ Moore Threads, Sugon, Iluvatar и Evas. Существующим и потенциальным заказчикам может предоставляться доступ к лабораторному оборудованию для испытаний.

В рамках программы «ИИ ПАК-2026» специалисты провели 70 зачётных испытаний на платформе Alibaba T-Head PPU-ZW810E. Они охватили различные классы моделей, программные движки, инструменты оценки качества и сценарии обучения и дообучения. В результате определены работоспособные сочетания оборудования, программных компонентов и моделей, выявлены особенности программного стека производителя.

В институте создан программный комплекс, автоматизирующий подготовку среды, запуск и испытания больших языковых моделей, фиксацию результатов. Он помогает сокращать время адаптации программных движков к аппаратным платформам. Для воспроизведения конфигураций предоставляются контейнерные образы, скрипты запуска и инструкции. Результаты испытаний могут оформляться в технический профиль с описанием оборудования, программной среды, модели, параметров запуска и измеренных характеристик.

Прямое техническое взаимодействие с китайскими разработчиками и производителями позволяет получать консультации по архитектуре оборудования, драйверам и библиотекам, разбирать вопросы совместимости и дорабатывать программное обеспечение.

Практический результат для бизнеса — возможность ещё до покупки оборудования оценить, оправданы ли затраты на внедрение ИИ. Подбор конфигурации под реальную нагрузку и испытания моделей помогают снизить риск покупки оборудования, которое окажется избыточным или не обеспечит нужной производительности. Заказчик получает проверенную техническую основу для оценки экономической эффективности проекта — и поддержку при его реализации.