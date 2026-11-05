Центр «Воин» получит более 30 наземных дронов от «Группы Компаний Аванти» для обучения молодежи

«Группа Компаний Аванти», российский разработчик и производитель робототехнических и беспилотных систем, передаст Центру «Воин» 34 наземных робототехнических комплекса (НРТК) «Лягушка». На очередном этапе передачи, приуроченном ко Дню народного единства, 10 комплексов вручили в филиале Центра в Республике Татарстан. В дальнейшем техника будет распределена по филиалам Центра по всей России. Об этом CNews сообщили представители Центра «Воин».

Переданные комплексы будут использоваться в практической подготовке курсантов по направлению «Применение беспилотных систем». Подростки смогут изучать устройство наземных дронов, осваивать управление ими и знакомиться с применением робототехники в современных профессиях.

«Центр "Воин" взаимодействует с "Группой Компаний Аванти" с 2025 г., а в июне текущего года мы подписали соглашение о сотрудничестве. Благодаря такому партнерству курсанты получают возможность осваивать современные технологии на практике — предоставленная техника уже активно используется в образовательном процессе. Для курсантов Центра "Воин" беспилотные технологии становятся не просто частью учебной программы, а возможностью уже сегодня познакомиться с техникой, которая определяет будущее многих отраслей», — сказал директор Центра «Воин» Дмитрий Шевченко.

Переданные Центру «Воин» наземные робототехнические комплексы «Лягушка» представляют собой многофункциональные беспилотные платформы отечественного производства. В зависимости от установленного дополнительного оборудования они могут выполнять различные задачи, в том числе транспортировать грузы в труднодоступных местах и сложных условиях. По информации «Группы Компаний Аванти», грузоподъемность комплекса составляет до 50 кг, скорость передвижения — до 25 км/ч, дальность связи — до 10 км.

«Для нас передача техники собственного производства Центру "Воин" — значимое событие и важное продолжение нашего сотрудничества. Наземные робототехнические комплексы позволяют курсантам не только осваивать практические навыки управления, но и глубже изучать робототехнику, понимать принципы её работы. Сегодня робототехнические технологии активно внедряются в самые разные сферы нашей жизни, и их значение в будущем будет только возрастать. Мы надеемся, что знания и навыки, полученные ребятами в ходе обучения, станут для них прочной основой для дальнейшего развития и применения современных технологий», — сказал исполнительный директор «Группы Компаний Аванти» Алексей Казановский.

Ранее такие дроны применялись на отборочном этапе II Всероссийских военно-тактических соревнований «Путь Воина». На рубеже «Наземный бросок» курсанты управляли техникой на специальной трассе. Также комплексы использовались на этапе «Небесный штурм», где с помощью разведывательного дрона нужно было найти и поразить укрепленную позицию условного противника, корректируя маршрут наземного дрона.

«В Центре "Воин" мы обучаем детей и молодежь работе с различными беспилотными системами — от летательных аппаратов до наземных робототехнических комплексов и безэкипажных катеров. "Группа Компаний Аванти" вносит большой вклад в эту работу. Например, при их поддержке была разработана 36-часовая образовательная программа "Применение наземных робототехнических комплексов". Расширение парка наземных дронов, конечно, даст мощный импульс освоению востребованных навыков», — отметил руководитель направления «Применение беспилотных систем» Центра «Воин» Андрей Савельев.

Кроме того, инструкторы Центра «Воин» участвовали в первом объединенном чемпионате по беспилотным технологиям на Кубок Раиса Республики Татарстан и заняли призовые места. «Группа Компаний Аванти» выступила соорганизатором состязания и также предоставляла НРТК.

В этот же день филиал Центра «Воин» в Республике Татарстан подписал соглашение о сотрудничестве с Федерацией гонок дронов Республики Татарстан. Партнерство направлено на развитие подготовки молодежи в сфере беспилотных технологий и популяризацию технических и спортивных дисциплин.