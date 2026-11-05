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«Точка Банк» добавил подписание зарплатных ведомостей в «1С»

«Точка Банк» продолжает развивать возможности зарплатного проекта и интеграцию с «1С». Теперь зарплатную ведомость можно бесплатно сформировать, подписать с помощью SMS-кода и отправить в банк, не выходя из «1С» и не используя УКЭП (усиленную квалифицированную электронную подпись).

Ранее процесс выглядел так: бухгалтер формирует зарплатную ведомость в «1С» и отправляет её в интернет-банк, затем переходит в банковский интерфейс и там подписывает ведомость. Без интеграции с «1С» процесс усложнялся – нужно было сначала выгрузить ведомость из «1С», а затем вручную загрузить ее в интернет-банк и подписать.

Интеграция с «1С» помогает убрать промежуточную работу с файлами и лишние действия, а вместе с ними – снизить вероятность ошибки. В течение рабочего дня таких файлов может быть много – помимо зарплатных ведомостей, бухгалтер работает с платёжными поручениями, выписками и другими документами. При ручной загрузке легко выбрать не тот документ или запутаться в версиях.

«Работа с зарплатными ведомостями – одна из регулярных и ответственных задач бухгалтерии, где любая неточность в документе может привести к задержке или некорректному перечислению денег. В условиях постоянной, растущей нагрузки на бухгалтеров частые переключения между сервисами рассеивают внимание и увеличивают риск ошибок. Наши исследования показывают, что бухгалтерам удобнее работать в одном интерфейсе и подтверждать документы по SMS вместо электронной подписи. Поэтому мы последовательно переносим в «1С» банковские операции, которые можно выполнить там же, где бухгалтер уже работает с документами. Наша задача – сделать так, чтобы ради типовых банковских операций бухгалтеру как можно реже приходилось покидать систему, в которой он работает большую часть дня. Особенно сейчас, когда время специалиста все больше требуется для задач, где действительно нужна его вдумчивая экспертиза», – сказал Олег Гальцов, технический лидер зарплатного проекта в «Точка Банке».

Функционал подходит для бухгалтеров, финансовых директоров и руководителей компаний, которые ведут выплаты зарплаты сами.

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Он доступен через «ДиректБанк», в том числе пользователям сервиса «Финлид».

Ранее «Точка Банк» реализовал в «1С» подписание платёжных поручений по SMS, новый сценарий в зарплатном проекте – логичное продолжение работы над улучшением пользовательского пути.

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