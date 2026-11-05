Termidesk оценила производительность Astra XConnect K100 на генераторе трафика IXIA

Компания «Увеон-облачные технологии» (бренд Termidesk, входит в «Группу Астра») провела нагрузочные испытания аппаратного балансировщика трафика Astra XConnect K100 с помощью генератора трафика IXIA BreakingPoint. Программу тестирования составили с учётом эксплуатационных требований одного из корпоративных заказчиков. При проверке обработки защищённых соединений устройство продемонстрировало производительность 50 тыс. TLS-транзакций в секунду. Оборудование для генерации тестового трафика предоставила компания «Рутест», технологический партнёр Termidesk. Об этом CNews сообщил представитель «Группы Астра».

Программа испытаний Astra XConnect K100 включала четыре сценария: обработку защищённых соединений, установление новых TCP-соединений, передачу данных на транспортном уровне L4 и поддержание большого количества одновременно открытых сессий. Для каждого сценария отдельно измеряли производительность балансировщика.

Основное внимание уделили обработке защищённых соединений. В этом сценарии использовался TLS с криптографическим ключом длиной 2048 бит. Astra XConnect K100 обеспечил производительность 50 тыс. TLS-транзакций в секунду. Этот результат позволяет учитывать нагрузку, связанную с обработкой защищённых соединений, при подборе балансировщика для корпоративных приложений и сервисов.

«При подготовке испытаний мы исходили из требований заказчика. Нам было важно проверить не один максимальный показатель, а работу балансировщика при разных типах нагрузки. Для этого мы используем специализированное испытательное оборудование, которое позволяет измерять характеристики решения в каждом сценарии. Полученные результаты мы также учитываем при дальнейшей работе над производительностью Astra XConnect», – сказал Михаил Соболев, директор по продукту Termidesk Connect компании «Увеон-облачные технологии».

«Для тестирования оборудования компании «Увеон» мы предоставили доступ к платформе IXIA BreakingPoint через сервис «Облачная лаборатория». Благодаря этому испытания можно провести за один-два дня, а не несколько недель, – сказал Николай Зыляев, генеральный директор компании «Рутест», – Платформа генерирует трафик, максимально приближенный к реальному трафику тех сетевых сегментов, где планируется использовать тестируемое оборудование, что позволяет проводить нагрузочные тесты с максимальной пользой».

При проверке скорости обработки новых TCP-соединений генератор трафика многократно воспроизводил полный цикл взаимодействия клиента и сервера через балансировщик: установление соединения, получение HTTP-ответа и завершение сеанса. Astra XConnect K100 обработал 1,05 млн таких циклов в секунду. На этом этапе генератор трафика работал со стопроцентной загрузкой.

Пропускную способность на уровне L4 измеряли с использованием HTTP-ответов с полезной нагрузкой размером 1 МБ. Скорость передачи данных составила 50 Гбит/с. Отдельно проверяли работу балансировщика при большом количестве одновременно открытых TCP-соединений. Для этого генератор создавал длительные сетевые сессии, характерные для приложений с продолжительным взаимодействием между клиентом и сервером.

Испытания проводились с использованием генератора трафика Ixia BreakingPoint версии 11.0, предоставленного компанией «Рутест». На тестовом стенде задействовали два интерфейса со скоростью 100 Гбит/с каждый. Балансировщик подключался к генератору напрямую, без промежуточного сетевого оборудования.

Полученные результаты демонстрируют возможности Astra XConnect K100 для работы в высоконагруженных корпоративных инфраструктурах. Termidesk продолжает развитие решения, уделяя особое внимание повышению его производительности и расширению возможностей применения в крупных ИТ-проектах.