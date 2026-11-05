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Smart Engines вывела распознавание паспортных штампов на новый уровень в Smart ID Engine 2.11

Smart Engines усовершенствовала технологию распознавания печатных и рукописных паспортных штампов в новой версии Smart ID Engine 2.11. Система стала точнее распознавать штампы о регистрации и ранее выданных паспортах: среднее качество распознавания полей штампов выросло на 17%, а количество ошибок их локализации и типизации сократилось в 3,5 раза. Об этом CNews сообщили представители Smart Engines.

Обновление усиливает возможности российской технологии распознавания паспорта, позволяя полностью автоматизировать извлечение паспортных реквизитов при идентификации и KYC – от данных основного разворота до сведений о регистрации и ранее выданных паспортах.

Для банков и цифровых сервисов обновление Smart ID Engine 2.11 повышает надежность и полноту автоматической обработки паспортных данных при удаленной идентификации, онбординге и других ключевых клиентских сценариях. Так, адрес регистрации нужен для оформления финансовых продуктов, а реквизиты ранее выданных паспортов требуются при актуализации клиентских досье, заполнения анкет и сопоставления данных с информацией, уже имеющейся в системе банка. Благодаря Smart ID Engine эти сведения извлекаются вместе с данными основного разворота: полностью автоматически и с качеством до 100%.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Скорость распознавания паспорта составляет 0,15 секунды на смартфоне, а при серверной интеграции – до 125 разворотов в секунду на сервере без GPU. При этом данные обрабатываются строго локально, а процесс распознавания не требует интернет-соединения. Это означает, что идентификация по паспорту доступна в любое время, избавлена от рисков внезапных сбоев по вине внешних сторон и полностью безопасна для персональных данных клиента. Технология интегрируется в мобильные приложения, веб-страницы и мессенджеры, а также в корпоративные информационные системы.

Smart ID Engine – флагманское решение Smart Engines для автоматического распознавания удостоверяющих личность документов более 230 государств. Система поддерживает печатные и рукописные паспорта России, стран СНГ, БРИКС и всего мира, а также свидетельства ЗАГС, СНИЛС, ИНН, водительские права, ID-карты и другие удостоверения личности. В общей сложности технология распознает более 3 тыс. типов и 5 тыс. уникальных шаблонов документов. Решение включено в реестр российского ПО и относится к классу ИИ.

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