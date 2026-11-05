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«СберПрайм» и «Литрес» открывают доступ к книгам и аудиокнигам в одной подписке

«СберПрайм» и сервис электронных и аудиокниг «Литрес» объявили о партнерстве. Теперь пользователи «СберПрайм» получат доступ к «Литрес» Подписке и смогут читать и слушать книги из каталога сервиса без ограничений по количеству произведений. Книжный сервис станет частью базовой подписки «СберПрайм». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Подписчикам будет доступен каталог «Литрес» из более чем 800 тыс. электронных и аудиокниг, комиксов, подкастов и лекций, включая книжные новинки и эксклюзивные произведения. Читать и слушать произведения можно одновременно. Если книга представлена в обоих форматах и оба доступны по подписке, переключаться между текстовой и аудиоверсией можно в один клик.

Кроме того, подписчикам будет доступна скидка до 30% на книги из каталога «Литрес» и кешбэк 20% за покупки в сети «Читай-город», который начисляется в программе лояльности «Литрес» после активации подписки через «Сбер ID».

Анна Кашницкая, директор дивизиона «СберПрайм»: «Мы последовательно расширяем наполнение базового «СберПрайм», добавляя сервисы, которые дают подписчикам новые возможности и которыми они будут регулярно пользоваться. Партнерство с «Литрес» — важный шаг в этом направлении. Теперь наши клиенты получают доступ к большому каталогу электронных и аудиокниг без необходимости оформлять отдельную книжную подписку. При этом каждый может выбрать удобный для себя формат — читать, слушать или переключаться между ними. Для нас принципиально, чтобы развитие «СберПрайм» выражалось не просто в увеличении числа партнеров, а в росте реальной ценности подписки для клиентов».

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Сергей Анурьев, генеральный директор группы компаний «Литрес»: «Экосистемные подписки становятся одним из важных каналов развития рынка цифровых книг. Они позволяют выходить за пределы привычной аудитории книжных сервисов и знакомить с электронными и аудиокнигами пользователей, которые раньше не рассматривали такой формат потребления контента. При этом ключевую роль в привлечении и удержании читателей играет наполнение подписки: широкий выбор произведений, доступ к новинкам и эксклюзивному контенту. Наше партнерство со «СберПрайм» объединяет преимущества экосистемной модели с экспертизой специализированного книжного сервиса. Мы рассчитываем, что такая интеграция не только привлечет новых пользователей в «Литрес», но и поможет сформировать у них устойчивую привычку к цифровому чтению, а также расширит возможности издательств и digital-авторов по охвату аудитории».

Развитие партнерских интеграций позволяет «СберПрайм» расширять предложение за пределами финансовых сервисов, а «Литрес» — увеличивать аудиторию цифрового чтения и прослушивания книг. Экономика сотрудничества при этом напрямую связана с фактическим использованием сервиса, а не только с количеством подключенных подписчиков.

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